La boss fight con Wrath nel nuovo spettacolare video gameplay di Darksiders III

eurogamer

(Di mercoledì 18 luglio 2018)è una di quelle serie che dimostra (come se ce ne fosse bisogno) che la qualità non sempre paga all'interno dell'universoludico, anzi. I risultati deludenti di questa IP sono una delle cause del fallimento di THQ, risultati tutt'altro che meritati per l'opera di Joe Madureira e dei suoi Vigil Games.Madureira ha ormai intrapreso una strada diversa ma molti ex Vigil Games si sono riuniti e sono ora al lavoro suIII in collaborazione di THQ Nordic. In attesa di capire se il gioco riuscirà a riportare in auge una serie che sicuramente meriterebbe maggiore fortuna, IGN ha condiviso unche ci permette di dare un'occhiata da vicino a unacontro, uno dei sette vizi capitali che dovremo affrontare nel corso della nostra avventura.Furia dovrà infatti vedersela con le rappresentazioni dei sette vizi capitali. Ecco il:Read ...