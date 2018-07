Incidente in A4 | coinvolto Marco Paolini | grave donna in ospedale L' attore sotto choc | è

Incidente in A4 - coinvolto Marco Paolini : l’attore in stato di shock : Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore in stato di shock Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore in stato di shock Continua a leggere L'articolo Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l’attore in stato di shock proviene da NewsGo.

Grave Incidente sull'A4 - coinvolto Marco Paolini. Grave una donna - l'attore in stato di choc : l'attore Marco Paolini &eGrave; tra gli automobilisti coinvolti in un Grave tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione una Volvo, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le ...

Mondo del Rally con il fiato sospeso - Paolo Andreucci coinvolto in un grave Incidente : si teme per la sua vita : Il 10 volte campione italiano di Rally Paola Andreucci è stato coinvolto in un terribile incidente nei pressi di Bajardo: il pilota è stato trasportato in ospedale in elicottero Un grave incidente ha coinvolto l’equipaggio di Peugeot Sport Italia composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi. I due campioni italiani, vincitori di ben 10 titoli nazionali di Rally, mentre erano impegnati nei test Pirelli sono incappati in un terribile ...

Parla Antonello Viglino - l'uomo coinvolto nell'Incidente a George Clooney : "C’era il sole - mi è volato sul cofano" : George Clooney stava guidando la sua moto quando ha centrato il cofano della station wagon di Antonello Viglino, termoidraulico di 65 anni. Il volo in aria, la caduta per terra, poi la paura: Clooney ha riportato ferite e un trauma al ginocchio, che gli è "costata" una prognosi di 20 giorni.La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal Corriere:George Clooney, che guidava tranquillo la sua Yamaha T Max, l'ha centrata sul ...

Olbia - Clooney coinvolto in un Incidente stradale : paura e ginocchio contuso : A bordo di uno scooter è stato travolto da un'auto nella zona di Olbia. Per l'attore 20 giorni di cure

Terni. In prognosi riservata il 71enne coinvolto oggi alle 14 - 30 circa in Incidente sulla Flaminia nei pressi di Spoleto : UMWEB, Terni. A seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 12 giugno lungo la strada Flaminia, alle porte di Spoleto, un uomo di 71 anni che era a bordo di una moto è stato ...

Stefano De Martino coinvolto in un Incidente stradale : Stefano De Martino trasloca per stare vicino al figlio Santiago La nuova casa sarà a 300 metri da quella di Belen Tanta paura per Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez nonché volto Mediaset. Il ballerino è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in viaggio verso Napoli. A riportare l'indiscrezione il sito Frosinone Today.prosegui la letturaStefano ...

