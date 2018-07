Ascolti tv | parte con il botto The Good Doctor che supera i 5 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 luglio 2018)tv, Prime time Fa centro subito all’esordio su Rai1 il primo triplo appuntamento di The, che ha conquistato 5.230.000 spettatori e il 27.8% di share stravincendo la prima serata di martedì. Al secondo posto su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo, con 1.739.000 spettatori e l’8.9% di share. Terzo piazzamento per il film Transformers su Italia 1, con 1.145.000 spettatori e il 6.5% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: il film Rocky su Rai3 (947.000 spettatori, share 4.8%), In Onda su La7 (946.000 spettatori, share 4.8%), il concerto Cesare Cremonini – Una notte a San Siro su Rai2 (803.000 spettatori, share 4.1%), Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa su Rete4 (748.000 spettatori, share 3.8%), Io e Marley su Tv8 (329.000 spettatori, share 1.7%), La vera storia di Jack lo Squartatore sul Nove ...