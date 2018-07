ALISSON AL LIVERPOOL | FIRMA IMMINENTE Ultime notizie | si lavora sui 7 mln di bonus

Calciomercato Roma - è fatta per la cessione di ALISSON al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

ALISSON verso il Liverpool - alla Roma 75 milioni di euro : Roma, 18 lug., askanews, - Alisson Becker è a un passo dal Liverpool. Secondo la stampa inglese la Roma avrebbe accettato l'offerta dei Reds da 75 milioni di euro, per il 25enne portiere brasiliano. ...

In Inghilterra : 'La Roma accetta l'offerta del Liverpool per ALISSON' : TORINO - Alisson Becker è sempre più vicino al Liverpool. I Reds avrebbero trovato l'accordo con la Roma per la cessione del portiere brasiliano. A riferirlo sono i media britannici, tra cui il 'Times'...

Roma-Liverpool - vicina intesa per ALISSON : ANSA, - ROMA, 18 LUG - Annunci ufficiali ancora non sono arrivati ma la fumata bianca sembra ormai nell'aria e potrebbe avvenire a stretto giro. La Roma e il Liverpool infatti sono sempre più vicini ...

ALISSON verso Liverpool - via al "giro di portieri" : coinvolti Areola - Courtois e Donnarumma : I tifosi giallorossi sembrano già essersi messi l'anima in pace: quello che a oggi è forse il miglior portiere del mondo se ne andrà dalla Capitale e dalla serie A, che perde così un protagonista. Alisson...

Mercato Roma - è fatta per ALISSON al Liverpool : cifra pazzesca che batte tutti i record dei portieri - un tesoretto incredibile nuovi innesti top : La Roma ha accettato l’offerta del Liverpool che ha deciso di fare follie per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, 25 anni, portiere del Brasile e dei giallorossi ormai in partenza verso l’Inghilterra: 75 milioni di euro. Nell’anno in cui la Juventus ha acquistato dal Real Madrid il calciatore più forte del mondo per 100 milioni di euro, i 75 milioni per Alisson sono davvero una cifra incredibile. Mai nessun ...

ALISSON-Liverpool - è quasi fatta. Ok della Roma per 75 milioni : Alisson e il Liverpool sempre più vicini. Da ieri sera proseguono senza sosta i contatti tra la Roma e i Reds per chiudere intorno ai 75 milioni, da stabilire ancora quanto in parte fissa e quanto in ...

Liverpool-ALISSON si farà : i bookmakers ne sono certi : Liverpool-Alisson si accende la trattativa con la Roma per il passaggio in Premier League del portiere brasiliano Il Liverpool ha rotto gli indugi. Secondo i media d’oltremanica, i Reds avrebbero presentato alla Roma un’offerta da 70 milioni di euro per il portiere Alisson Becker. I giallorossi vorrebbero qualcosa in più, ma starebbero valutando l’opzione. Nel frattempo la super-offerta del Liverpool ha già ...

Roma - accelerata Liverpool su ALISSON : pronti 70 milioni. Spunta Areola - ma… : Liverpool SU Alisson- Il Liverpool fa sul serio per Alisson. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia una maxi offerta da 70 milioni per Alisson. La Roma valuta il portiere brasiliano circa 75 milioni, ma dinanzi ad un’offerta cash da 70 milioni sarebbe pronta a dire […] L'articolo Roma, accelerata Liverpool su Alisson: pronti 70 milioni. Spunta Areola, ma… ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - ALISSON sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Il Liverpool si muove per ALISSON : Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata, a quanto apprende l'Ansa, un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma, che il club giallorosso ...