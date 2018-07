' A scuola mi chiamavano zingara | so cos' è il razzismo' | Nairobi de ' La casa di carta'

Nairobi de «La Casa di carta» : «Quando a scuola mi chiamavano zingara» : Questa intervista è tratta dal numero 26 di Vanity Fair in edicola dal 27 giugno al 4 luglio 2018 Si chiama Alba González Villa, ma ha scelto di usare il cognome di sua nonna Lola, Flores, come nome d’arte. Il giorno della sua nascita, il 27 ottobre 1986, i giornali annunciavano la nuova stagione di Falcon Crest, che in Spagna diventò un fenomeno in grado di trasformare il personaggio di Angela Channing nel simbolo del male. Trentuno anni dopo ...