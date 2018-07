Roma | De Vita si complimenta con Carabinieri per operazione Casamonica

Roma : pagare a vita Casamomica come assicurazione : Roma – Un metodo vessatorio pressante e continuo. I Casamonica continuavo a chiedere soldi ai loro ex debitori, anche dopo che questi avevano estinto il loro debito. Un’estorsione legata ad una logica di assoggettamento. È quanto emerge dall’indagine della Dda di Roma che questa mattina ha portato all’arresto di 31 membri del Clan Casamonica. “pagare a vita il clan Casamonica era una sorta di assicurazione per non ...

#MandelaDay : al MAXXI di Roma un documentario che rievoca la vita del premio Nobel per la pace : A cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, avvenuta il 18 luglio 1918, il MAXXI in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma | CityFest, rievoca vita, idee e avventure dello storico leader sudafricano, premio Nobel per la pace, con una rassegna cinematografica a cura di Mario Sesti, che si propone di integrare, attraverso il racconto cinematografico, il percorso proposto dalle mostre African Metropolis e road to justice dedicate alla ...

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Appello dei genitori a La Vita in Diretta : "Torna da noi" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Roma : si getta in mare per evitare cattura - recuperato da Capitaneria di Porto : Roma – I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un 23enne di Aprilia, con precedenti, con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e Porto abusivo di arma da taglio. Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri sono intervenuti nel centro di Anzio dove erano state segnalate effrazioni, mediante la rottura delle vetrine, di alcuni esercizi commerciali. Giunti sul posto, i militari hanno ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Latina : il figlio d'arte Kluivert. Info e orario amichevole - novità live : PROBABILI FORMAZIONI Roma Latina: Info e orario amichevole, le ultime novità live in vista della sfida di oggi allo stadio Francioni. Le scelte di Eusebio Di Francesco per la prima uscita(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Roma - anche Diaco vittima delle buche della Raggi : "Ho rischiato la vita" : Il campo minato delle strade di Roma ha colpito ancora. "È successo al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5:30 del mattino per andare in radio: c' erano due buche già segnate che ho evitato, poi però ce ne erano altre e sono caduto a destra, vicino al marciapiede. Potevo spaccarmi la testa. Per fortuna mi sono solo fatto male a una gamba". Così Pierluigi Diaco, dopo aver denunciato la cosa praticamente in diretta sul suo ...

Roma - tartarughe in pericolo di vita : chiuso Parco di piazza Merolli - intervengono le guardie zoofile Earth : Da più persone è stata segnalata ad Earth la situazione urgente relativa a tartarughe palustri presenti nel laghetto del Parco ” Giardino Incantato ” di piazza Merolli nel XII Municipio di Roma. L’ acqua è a livelli bassissimi e gli animali non sono alimentati a causa della chiusura oramai da più di 10 giorni del Parco. Le guardie Earth capitanate da Simone Claudio Cimmino, giunte sul posto e dopo aver ottenuto l’ ...

Dalla Dolce vita alle buche di Roma : 'Ora chiedo i danni al Comune' : Dato di cronaca: in 54 anni di pazzesca carriera, per questa icona della Dolce vita con incursioni negli Anni di piombo, è il ricovero 163. Il più surreale e beffardo. Rino, come stai? 'Mi sento ...

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Stadio Roma - il Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : "Palozzi mi chiedeva soldi, a Civita ho fatto solo un favore". Questa la confessione di Parnasi ai pm sullo scandalo esploso con l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Ma secondo il Tribunale del ...

Inchiesta stadio Roma : Civita non andava arrestato : E' quanto sostiene il Tribunale del riesame riguardo all'ex assessore regionale del Pd, coinvolto nello scandalo sullo stadio della capitale - E' stata accolta l'istanza presentata dai difensori di ...

Inchiesta stadio Roma - Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi