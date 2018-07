Meghan Markle e Harry Le future figlie senza titolo nobiliare? Cambiano le regole

Meghan Markle - perché si è vestita di verde al battesimo di Louis : Kate Middleton e William hanno pubblicato le foto ufficiali del battesimo di Louis e Meghan Markle è l’unica che sembra non aver rispettato il dress code. La Duchessa del Sussex sfoggia infatti un abito verde di Ralph Lauren, mentre tutti gli altri indossano qualcosa di azzurro in onore del Principino, fanno eccezione solo Kate e Camilla con abiti color crema in rispetto comunque della consuetudine imposta dai Duchi di Cambridge col ...

Meghan Markle - il padre Thomas torna a parlare : “Vedo terrore nei suoi occhi e nel suo sorriso” : Bella di papà, ti vedo un po’ sciupatina. A due mesi dal matrimonio reale, e a un mese della clamorosa confessione in cui ha raccontato di aver parlato al telefono con il genero, principe Harry, lamentandosi pure di Trump, rientra in scena Thomas Markle. Il padre delle sposa oggi duchessa del Sussex, Meghan, lo fa con una lunga intervista al The Sun dove confessa che dopo l’attacco di cuore che l’ha colto prima delle nozze, a cui suo malgrado ...

Meghan MARKLE/ Il look della moglie di Harry è merito di... Jessica Mulroney : MEGHAN MARKLE è la nuova icona di stile ammirata dalle donne di tutto il mondo: il segreto del successo della moglie di Harry porta il nome di Jessica Mulroney.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:09:00 GMT)

Kate Middleton e Meghan Markle - che stile a Wimbledon. Ma alla finale - cambio! E ‘lei’ si è presa tutta la scena : A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d’Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la ‘gara’ è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente ‘più notizia’ il volerle ...

Meghan Markle terrorizzata dalla famiglia di Harry. I segnali e la conferma del padre : Meghan Markle sarebbe terrorizzata dalla vita di Corte. A rivelarlo è il padre Thomas che torna a parlare ancora una volta della figlia in un’intervista al Sun. L’ex direttore della fotografia ha dichiarato: “Vedo dolore nel suo sorriso”. E precisa: “Lo vedo nei suoi occhi, lo leggo sul suo viso. L’ho vista sorridere per anni. Conosco il suo sorriso. E non mi piace quello che sto vedendo adesso. Questo è un sorriso ...

Papà Thomas Markle : «Andrò a trovare Meghan anche senza un invito» : Thomas Markle continua a essere un fiume in piena. Il Papà di Meghan, che ha mancato all’ultimo il matrimonio reale della figlia, vorrebbe fare di tutto per ricucire il rapporto con la figlia. Secondo quanto raccontato in una serie di nuove dichiarazioni al Sun, il 73enne, ex direttore della fotografia di Hollywood, non sentirebbe la figlia da oltre due mesi, cioè da quando in un’intervista tv ha rivelato ipotetiche conversazioni ...

Kate Middleton - foto ufficiali del battesimo di Louis. Meghan Markle si distingue : Kate Middleton e William hanno pubblicato quattro foto ufficiali del battesimo di Louis, il loro terzo figlio, sulle pagine Instagram e Twitter di Kensington Palace. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matt Holyoak a Clarence House, subito dopo la cerimonia religiosa che si è svolta nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra, lo scorso 9 luglio. I parenti più stretti dei Duchi di Cambridge sono immortalati nella Morning Room. ...

Meghan Markle - perché invidia la Principessa Eugenia : Meghan Markle ha una vita perfetta? Tutt’altro, visto che invidia quella della Principessa Eugenia. Da quando ha sposato Harry, diventando la Duchessa di Sussex, ha dovuto rinunciare a moltissime cose, seguendo la rigida etichetta reale. Per prima cosa non può più indossare abiti sexy e gonne sopra il ginocchio. Non può accavallare le gambe, né precedere la Regina. Quest’ultima controlla anche i pasti dei membri della Royal Family, ...

La versione di papà Markle : «Non fatevi ingannare dal suo sorriso - Meghan è terrorizzata» : La regina avrebbe un debole per lei, Harry ama persino la sua firma, ogni abito o accessorio che indossa finisce sold-out in pochi minuti (anche per lei vale «l’effetto Kate»). A tre mesi dal royal wedding, Meghan Markle sembra essere già uno dei membri più popolari e influenti della Firm dei Windsor, perfettamente integrata tra i reali britannici nonostante la mancanza di una qualsiasi goccia di sangue blu. Ma «qualcuno» la pensa in modo ...

Thomas Markle : "Meghan è sotto pressione - non fatevi ingannare dal suo sorriso : è un sorriso di dolore" : Nessuno conosce bene i propri figli come i genitori, o almeno così si dice. Thomas Markle, il padre della moglie del principe Harry, ad esempio, sa bene cosa la figlia nasconda sotto quel sorriso e quell'aria sicura. Secondo l'uomo, Meghan starebbe subendo una pressione troppo forte, data dalla sua nuova vita reale, e starebbe mascherando il tutto sotto un'aria apparentemente tranquilla.Thomas Markle è, quindi, molto preoccupato ...

Wimbledon - parterre reale per la semifinale più ‘nobile’ : da Nadal e Djokovic - Kate Middleton e Meghan Markle [GALLERY] : Djokovic e Nadal disputano la semifinale di Wimbledon davanti a due elegantissime principesse, Kate Middleton e Meghan Markle si godono il match dagli spalti Kate Middleton e Meghan Markle sono le spettatrici più famose della semifinale di Wimbledon disputata tra Nole Djokovic e Rafa Nadal. Il match, che ha visto trionfare il serbo, ha regalato grandi emozioni di cui hanno potuto godere anche le due principesse. Le due splendide ed ...

Meghan Markle e Kate Middleton alla corte di Serena Williams : Metti due (belle) donne ed è subito Eva contro Eva. Kate Middleton e Meghan Markle, loro malgrado, non fanno eccezione. Da quando sono ufficialmente cognate il passatempo preferito degli appassionati di affari reali è chiedersi se siano più «amiche» o «nemiche». Al momento è ancora difficile trovare una risposta definitiva. Ma qualche indizio in più può arrivare dalla prima vera uscita in coppia, senza i mariti al seguito. La duchessa di ...

“Meghan Markle non può più mangiarlo” : il divieto imposto dalla regina : Meghan Markle è un membro della royal family adesso. Dal suo matrimonio con il principe Harry sono passati quasi due mesi e piano piano la neo duchessa di Sussex si sta adattando al suo nuovo ruolo. Ci vorrà del tempo perché impari alla perfezione tutte le voci del protocollo reale e, nonostante i tabloid lo facciano sempre notare, qualche strappo alla regola ci sta. Per esempio Meghan non dovrebbe dare la mano al marito in pubblico, lo ...