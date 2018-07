Donna va a fare la spesa a Lecco | torna a casa e trova un pitone bianco lungo due metri

Uomini e Donne - Anna Munafò : "Sono una Donna molto passionale e continuo a fare scenate!" : L'esperienza di Anna Munafò a Uomini e Donne era terminata con una polemica a distanza tra l'ex concorrente di Miss Italia, che partecipò al programma condotto da Maria De Filippi nel 2013, e la redazione della trasmissione in onda su Canale 5.Il fatto che la Munafò sia stata intervistata recentemente da Uomini e Donne Magazine fa intuire che i rapporti con la redazione del programma sono migliorati.prosegui la letturaUomini e Donne, Anna ...

Igor il russo dal carcere : “Potrei uccidere altri uomini - ma non farei mai male a una Donna” : Igor il russo scrive al Corriere di Bologna dal carcere, dove si trova in isolamento per gli omicidi commessi tra Spagna e Italia: "Sono stato accusato di un crimine che non ho fatto, non potrei far male a una donna neanche per scherzo. Potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei far male a una donna".Continua a leggere

“Voglio fare sesso a tre con una bimba” - la Donna rifiuta lui la violenta per nove ore : L'uomo di 55 anni condannato per un altro stupro avvenuto oltre venti anni fa ma scoperto solo dopo che la nuova vittima ha denunciato tutto: "Non voglio che faccia a un'altra donna quello che ha fatto a me. Non sai chi ti stai incontrando online. Sono convinto che ci siano altre sue vittime e spero che leggano e si facciano avanti"Continua a leggere

Carabiniere porta Donna in caserma per fare sesso ma si segna lo straordinario : indagato : La vicenda scoperta per caso dopo che la donna ha denunciato il militare per violenza sessuale. Le indagini hanno scagionato il Carabiniere dalla gravissima accusa ma hanno portato alla luce anche il suo comportamento scorretto: avrebbe detto ai colleghi che doveva acquisire preziose informazioni investigative dalla donna e poi si sarebbe segnato anche lo straordinario.Continua a leggere

Andrea Pinamonti deve fare la maturità : niente Under-21/ Gigio Donnaruma non fece lo stesso un anno fa… : Andrea Pinamonti deve fare la maturità: niente Under-21. Gigio Donnaruma non fece lo stesso un anno fa e il portiere del Milan venne subissato di critiche (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:47:00 GMT)

