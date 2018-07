calcioweb.eu

: Caos #Chievo, richiesta shock della Procura: retrocessione vicina, ecco il club pronto al ripescaggio - CalcioWeb : Caos #Chievo, richiesta shock della Procura: retrocessione vicina, ecco il club pronto al ripescaggio - sscalcionapoli1 : Caos Serie A, giornata decisiva per Parma e Chievo: entrambe rischiano la serie B, le ultime -

(Di martedì 17 luglio 2018) Sono ore caldissime per il campionato di Serie A, dopo ladinei confronti del Parma, arriva anche quella nei confronti dei. Nel mirino sono finite le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, si tratta di ben 30 calciatori il cui valore è stato ‘gonfiato’, iltore federale Pecoraro ha chiesto per i gialloblu, la penalizzazione di 15 punti da scontare nella stagione appena conclusa, è stata chiesta dunque lain Serie B. Al processo presente anche il Crotone che adesso è sempre più vicino al ripescaggio, la sentenza è prevista entro il fine settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloilal ripescaggio sembra essere il ...