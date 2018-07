Sarri | prime parole al Chelsea | «Napoletani | vi amerò per sempre»

ilmattino

: ??Firmato un contratto di 3 anni ???Queste le prime parole di #Sarri da allenatore del #Chelsea: 'Entusiasmante peri… - DiMarzio : ??Firmato un contratto di 3 anni ???Queste le prime parole di #Sarri da allenatore del #Chelsea: 'Entusiasmante peri… - MatteoPedrosi : ?? Ed ecco le prime foto di Maurizio #Sarri a Stamford Bridge (via @AlfredoPedulla) #Chelsea #CFC - camila_healing : RT @RafAuriemma: #Jorginho, prime parole in ‘Blues’: “Sono onorato di essere qui, #Sarri è un maestro di calcio”.. #SGLR -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'esordio in campo non è ancora arrivato, ma quello davanti alle telecamere è un passaggio obbligato per Maurizioda nuovo allenatore del. Il toscano ha cominciato con...