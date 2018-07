Mondiali | esplode la gioia e l' orgoglio dei francesi a Genova | ' Siamo noi i campioni'

Mondiali 2018 - risultato storico per la Croazia : giocherà la finale. Nel paese esplode la gioia : La Croazia affronterà la Francia nella finale della Coppa del Mondo, in Russia. Nella seconda semifinale, la nazionale croata ha battuto in rimonta l’Inghilterra per 2-1 ai tempi supplementari. Le reti di Trippier al 5′, il pareggio di Perisic al 67′, gol di Mandzukic al 108′. Ovviamente in patria il risultato è stato accolto con una festa collettiva che ha coinvolto le principali città del paese L'articolo Mondiali 2018, ...

Mondiali Russia 2018 - il calore dei tifosi di Brasile-Messico esplode sugli spalti : maschere e colori alla Samara Arena [GALLERY] : Brasile e Messico si contendono un posto ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, lo spettacolo sugli spalti è bello quanto quello in campo con gli esultanti tifosi Una festa tricolor da una parte e quella verde-oro dall’altra. Questo è lo spettacolo di colori che i tifosi di Brasile e Messico stanno regalando, durante l’ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 che li vede protagonisti. sugli spalti del Samara Arena ...

Pronostico Brasile Messico/ Mondiali 2018 - Torricelli : Selecao superiore - Neymar esploderà - esclusiva - : Pronostico Brasile Messico: intervista esclusiva a Moreno Torricelli sul match, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di Russia, oggi a Samara.

Mondiali 2018 : il triste addio di Messi e Cristiano Ronaldo - esplode il fenomeno Mbappé : 5 Il fallimento adesso è certificato e gia' dopo il triplice fischio del secondo ottavo di finale dei Mondiali di Russia che ha visto l'Uruguay eliminare il Portogallo, abbiamo intravisto i primi titoli delle maggiori testate sportive. Facendo riferimento anche all'uscita di scena dell'Argentina per mano della Francia, poche ore prima, in tanti hanno puntato sulla 'caduta degli Dei'. Tali vengono considerati da almeno un decennio ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...