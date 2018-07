Clima | Marche | 64 Comuni nel Patto dei sindaci | -40% CO2 entro il 2030

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sono 64 imarchigiani che aderiscono aldeiper ile l’energia. Ai 51 già presenti, se ne sono aggiunti altri 13 che oggi hanno firmato l’intesa in Regione per partecipare al progetto europeo ‘Empowering-H2020’, coordinato da Sviluppo(Svim). Questi gli obiettivi da raggiungere: riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40%il, miglioramento dell’efficienza energetica e uso di energie rinnovabili per contrastare gli effetti del cambiamentotico. I nuoviaderenti sono: Altidona, Campofilone, Fano e undicicoordinati dal Consorzio intercomunale servizi (Cis) Vallesina (Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo). Un anno e mezzo fa iaderenti alerano 16 (tra cui ...