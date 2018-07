BJORN BORG Chi è il campione di tennis protagonista del film Borg-McEnroe ?

Leo Borg/ Video - chi è il figlio di BJORN : 14 anni e numero 1 di Svezia - ma non lo allena papà : Leo Borg è il figlio quattordicenne di Bjorn, campione di tennis che ha vinto per cinque volte Wimbledon: è già un ottimo juniores ma il padre ha scelto di non mettergli troppa pressione(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Chi è Leo Borg - il figlio di BJORN che un giorno vorrebbe vincere Wimbledon : “Fisicamente mi ricorda Bjorn ma quando lo vedi giocare ti accorgi che no, Leo non ha lo stesso stile di gioco del papà”. Lo scorso ottobre, l’ex campione di tennis svedese Mats Wilander, rilasciò un’intervista a Expressen commentando la vittoria del figlio quattordicenne di Bjorn Borg ai master nazionali di categoria. Ne lodava l’atteggiamento in campo, la mentalità vincente, la buona tecnica ...

Loredana Bertè/ “Preferisco la solitudine agli uomini. BJORN Borg? Non voleva figli - lo lasciai per questo” : Loredana Bertè si racconta: il successo, la vita difficile degli artisti, i momenti bui e quel desiderio di maternità mai soddisfatto per cui finì con Borg.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:09:00 GMT)