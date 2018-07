ACI Racing Weekend | il punto sulle gare al Mugello

Formula E : 3° posto finale per DS Virgin RACIng e Bird : A New York, nell’ultima manche del Campionato Formula E 2017/2018, il DS Virgin Racing chiude la sua migliore stagione con il terzo posto nelle classifiche piloti e team. Con la decima posizione, il britannico Sam Bird ha conquistato un punto supplementare, mancando il titolo di vice campione di un solo punto rispetto al rivale Lucas […] L'articolo Formula E: 3° posto finale per DS Virgin Racing e Bird sembra essere il primo su ...

UniPR RACIng Team al campionato Formula SAE Italy a Varano Melegari dal 12 al 15 luglio : All'evento parteciperanno 95 Università di tutto il mondo, con i rispettivi Team di Formula Student, che presenteranno vetture monoposto ad elevato contenuto tecnologico. Nella giornata di domenica ...

Udinese - ufficiale l’arrivo dal RACIng del portiere Musso : cinque anni di contratto per l’argentino : Il club bianconero ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito l’arrivo del portiere argentino Juan Musso L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto dal Racing Club di Avellaneda del portiere argentino con passaporto italiano Juan Musso. Classe 1994, Musso ha totalizzato 80 presenze con la maglia biancazzura e ha firmato con l’Udinese un contratto fino al 30 giugno 2023. Altra novità nel reparto portieri ...

All-Star Fruit RACIng - recensione : Queste ultime in particolare rivestono un ruolo molto importante nell'economia delle gare e sono anche l'elemento più interessante della produzione. Piuttosto che limitarsi a riempire i circuiti dei ...

All-Star Fruit RACIng - recensione : Mario Kart è come la Settimana Enigmistica, può vantare innumerevoli tentativi d'imitazione. Pochi tra quelli che hanno tentato sono però riusciti a raggiungere il livello qualitativo medio della serie Nintendo. Ci viene in mente il Crash Team Racing di casa Naughty Dog nella prima era PlayStation o il più recente Sonic & All-Stars Racing Transformed. Alcuni hanno provato strade diverse, come il sottovalutato Rollcage (sempre PSone), ma in ...

All Star Fruit RACIng : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su Steam in Early Access, All Star Fruit Racing approda anche su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. All Star Fruit Racing Recensione All Star Fruit Racing ci porta a sfrecciare su tracciati fruttati di ogni tipo, da lande desolate a ghiacciai, a bordo di un veicolo totalmente personalizzabile in carrozzeria, ruote, vinile ed ogni altro aspetto in grado di rendere originale ...

Al via l'undicesima edizione del raduno di SimrACIngZone.net : l'undicesima stagione agonistica di SimracingZone.net è ormai andata in archivio; una stagione tremendamente difficile per il ridotto numero di membri dello staff ma altrettanto emozionante, che ha visto il meglio dei Simdriver italiani sfidarsi come sempre per raggiungere le vette delle classifiche. Protagonista principale di questa stagione è stato sicuramente l'amatissimo Assetto Corsa di Kunos Simulazioni, che ha visto Kevin Siggy e il ...

Trailblazers : il titolo co-op arcade rACIng è in arrivo a settembre per PS4 e Nintendo Switch : Il publisher Rising Star Games ha annunciato oggi che Trailblazers, il rivoluzionario co-op arcade racing, sarà disponibile in edizione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch a settembre. Il gioco sarà disponibile anche in versione digitale per Nintendo Switch per la prima volta.Per festeggiare, l'edizione fisica e digitale di Trailblazers per Nintendo Switch avrà dei contenuti extra, tra cui il nuovissimo racer "Boo's Dad" e una campagna ...

MotoGp – Squadra Satellite Yamaha : Redding si propone per un posto nel SIC RACIng Team : Scott Redding vuole un posto nel SIC Racing Team: la richiesta d’aiuto del pilota britannico dell’Aprilia Va piano piano prendendo forma il SIC Racing Team, la nuova Squadra Satellite Yamaha, che sarà sulla griglia di partenza della MotoGp a partire dalla prossima stagione. Il Sepang International Circuit e la Yamaha hanno già annunciato ufficialmente la loro collaborazione, ma ancora mancano diversi dettagli da definire e ...

Sbk – Podio per il Team Aruba.it RACIng Ducati a Misano in gara-1 : Il Team Aruba.it Racing – Ducati sul Podio con Davies (2º) davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, Melandri 7º Il Team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul Podio davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, teatro del nono round del Campionato Mondiale Superbike 2018, grazie ad uno splendido secondo posto in rimonta ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, settimo in qualifica, è stato protagonista di un ottimo spunto alla ...

MotoGp - la nuova squadra satellite Yamaha è il SIC RACIng Team : TORINO - Ora è ufficiale la Yamaha ha un nuovo Team satellite: si tratta del SIC, Sepang International Circuit, Racing Team. La struttura con capitali malesi, che avrà come main sponsor il colosso ...

MotoGp – Squadra satellite Yamaha : è quasi fatta col SIC RACIng Team - l’annuncio da Iwata : Arriva la comunicazione Yamaha: la Squadra di Iwata fornirà due M1 alla nuova Squadra del Sepang International Circuit La nuova Squadra satellite Yamaha sta prendendo forma. Dopo l’annunci del Sepang International Circuit, che ha rilevato gli slot dell’Angel Nieto Team, arriva l’importantissima comunicazione del Team di Iwata: la Yamaha ha infatti confermato di aver firmato un contratto con la struttura malese, secondo il ...

Sbk – Tutto pronto per la gara di Misano : il team Aruba.it RACIng-Ducati pronto per il Gp di casa : Il team Aruba.it Racing – Ducati torna a casa ed è pronto a dare battaglia a Misano Dopo una trasferta oltreoceano a Laguna Seca (Stati Uniti) archiviata con due podi, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista davanti ai propri tifosi a Misano, teatro del nono round del Campionato Mondiale Superbike 2018 e seconda gara “di casa” dopo Imola. Il tracciato romagnolo evoca ricordi indelebili per il team, che lo ...

Test Drive : il RACIng diventa Simulazione : Forte di questa sua patina di realismo, il prodigio firmato da Mike Brenna , Don Mattrick , Kevin Pickell poteva peraltro permettersi di fare economia sulla spettacolarità senza pagarne il fio, tant'...