Raffaella Carrà | “La libertà domina la mia vita Asia? Io saprei come reagire con un uomo

Raffaella Carrà svela : 'Rifiutai anche Sinatra' : C'è una cura Carrà per gli abusi: lo smataflone. Ovvero, detto in dialetto bolognese, un sonoro ceffone capace di smontare ogni ardore di sopraffazione sessuale. 'Davanti a un bestione sudato in ...

Raffaella Carrà e Franca Leosini sotto i riflettori a Spoleto : Anche Raffaella Carrà agli Incontri di Paolo Mieli che si svolgeranno questo week end a Spoleto. Innovazione, cultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione, futuro, sono diversi i temi ...

Roma - Omaggio a Raffaella Carrà : il caschetto biondo più famoso va in mostra : Tutti ad omaggiare il mito dell'eterna Raffa: ovvero Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Carrà. L'inossidabile caschetto biondo adottato nei primi anni Settanta e quasi immutato troneggia nel ...

A Cinecittà la prima mostra su Raffaella Carrà vista da stilisti e costumisti : Il caschetto biondo, l'ombelico scoperto, i movimenti sexy. A Raffaella Carrà, personaggio icona della tv, celebrata secondo logiche trasversali da mondi diversi, dallo spettacolo alla moda, dalla ...

Altaroma omaggia Raffaella Carrà : Lo rivela la prima mostra che il mondo della moda le dedica , analizzando l'opera dei grandi creatori del cinema e della televisione che l'hanno caratterizzata e vestita fin dagli albori della sua ...

Se Raffaella Carrà torna in tv : Raffaella Carrà è immersa nel lavoro e presto potrebbe tornare in tv. In questi giorni sta incidendo un disco a Roma e pare che abbia trascorso il suo compleanno in saletta di registrazione. L'...

Raffaella Carra - Tanti Auguri 1978

10 motivi per amare Raffaella Carrà - che oggi compie 75 anni : In Italia sono pochi i personaggi che sono riusciti nell’impresa di fare la storia in più di un campo dello spettacolo e che hanno toccato vette irraggiungibili nella cultura pop del Paese: tra queste creature mitologiche, senza dubbio la regina è Raffaella Carrà. Proprio lei, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, per tutti “La Raffa nazionale”, con il cognome d’arte consigliatole dal regista Dante Guardamagna ...

Raffaella Carrà compie 75 anni/ Tanti auguri! L’ascesa del caschetto più amato della TV (Techetechetè) : Raffaella Carrà compie oggi 75 anni, Tanti auguri alla regina della televisione italiana: L’ascesa del caschetto più amato del piccolo schermo raccontata stasera durante Techetechetè.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:01:00 GMT)

Raffaella Carrà 75 anni da icona - ma sempre con ironia - TV/Radio - Spettacoli : Come tutte le vere perfezioniste, a ogni debutto, confessava 'di avere paura delle critiche e di sbagliare show'. Si può immaginare una signora per cui la tv non ha segreti, avere ancora timore? ...

Raffaella Carrà compie 75 anni - : Il resto è storia, tra Festival di San Remo, momenti sexy e una classe unica che la eleva sopra qualsiasi showgirl del mondo televisivo nostrano. Raffaella Carrà ha segnato una intera epoca e ...