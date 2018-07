Presidio di ' non benvenuto' al Ministro Salvini | Potere al Popolo annuncia la

Migranti - Presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista , con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani , dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti . All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti - Parolin : “La chiusura dei porti non è la soluzione”. Le parole del Vaticano dopo il Presidio di preti e suore di strada : La chiusura dei porti “non è la soluzione, abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni“. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano , il cardinal Pietro Parolin a margine della presentazione del Bilancio Sociale del Bambino Gesù. Le parole di Parolin , che è in sostanza il capo del governo della Città del Vaticano , arriva dopo i presidi e le dichiarazioni di questi giorni di diversi preti e suore missionari e “di ...

Potere al Popolo non partecipa al Presidio : Pur respingendo nettamente le dichiarazioni di M5S che configurano il veto posto a Paolo Savona al Ministero per l'Economia come un "attentato alla Costituzione" ritiene «siano pienamente legittime ...