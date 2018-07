“Oggi siamo tutti un po' più fieri di essere francesi”

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Tre fischi finali, un boato liberatorio che per alcuni secondi fa tremare tutta Parigi: la Francia è campione del mondo. Sugli Champs de Mars, nella fan zone installata con i quattro maxi schermi per l'occasione all'ombra della Tour Eiffel, più di 90mila persone si lasciano andare ai tanto attesi festeggiamenti dopo la goleada che i bleus hanno imposti ai Croati.Il colpo d'occhio trasmesso in diretta dalle televisioni francesi è impressionante: un tappeto umano ricoperto dalle bandiere bleu-blanc-rouge sventolanti, mentre la Marsigliese viene cantata daa squarciagola. Nella folla anche bandiere dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia, simboli di un'altra Francia, periferica, che oggi si riunisce sotto una vittoria dall'alto valore simbolico per tutto il paese. L'atmosfera è elettrica, quasi liberatoria dopo novanta minuti passati col fiato sospeso ...