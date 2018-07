Cristiano Ronaldo | la Juve e le sette sfide ancora da vincere

Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli : Cristiano Ronaldo era “stato proposto pure al Napoli“. E’ la rivelazione del presidente del Napoli De Laurentiis intervistato da Repubblica.

Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis ha detto no/ ADL : “Mendes lo ha proposto - ma saremmo falliti” : Cristiano Ronaldo al Napoli, De Laurentiis ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e quell'idea Napoli - Adl : «Proposto - ma i costi troppo elevati» : Inviato a Dimaro Folgarida Emerge un clamoroso retroscena a poche ore dallo sbarco del Pallone d'oro a Torino. Jorge Mendes prima della trattativa con la Juve ha sondato il Napoli per...

Messi o Cristiano Ronaldo? A casa finisce in disgrazia : rissa - e...la coppia divorzia : Messi o Cristiano Ronaldo? Chi è meglio? L'annosa questione non avrà mai una risposta certa, eppure è stata sufficiente per sancire il divorzio di una coppia russa, sposata da ben 14 anni. Il loro ...

Napoli - clamorosa rivelazione di De Laurentiis : “ho trattato Cristiano Ronaldo” : Il Napoli poteva avere Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dall’ottimo rapporto fra il procuratore Jeorge Mendes ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Quando a Maggio il divorzio fra CR7 e il Real Madrid si era di fatto consumato, l’agente ha prospettato al presidente del Napoli la possibilità del clamoroso trasferimento. Dopo un paio di chiacchierata tra il vertice dei partenopei e l’entourage del calciatore il tutto si è fermato: ...

Cristiano Ronaldo - tutti i 31 flirt della stella della Juventus. C’è anche Nicole Minetti : La storia tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è appena cominciata e i tifosi bianconeri sperano possa durare il più a lungo possibile. Non come in amore, dove per il 33enne portoghese si contano almeno 31 flirt, tra quelli ufficiali e quelli mai smentiti. Ora Cr7 ha trovato un po’ di stabilità con Georgina Rodriguez: dalla relazione con la modella è nata la piccola Alana Martina ed è anche approvata dalla mamma Maria Dolores, ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

Cristiano Ronaldo voleva il Napoli / Ultime notizie - Alvino : "La Juventus solo un piano B" : Cristiano Ronaldo voleva il Napoli, Ultime notizie: Carlo Alvino svela un incredibile retroscena ai microfoni di Tv Luna direttamente da Dimaro, per Cr7 la Juventus è solo un piano B.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - il retroscena : Mendes e la proposta fatta al Napoli : Il Napoli riparte a caccia della Juventus. Dopo essere andati vicinissimi allo Scudetto nella scorsa stagione, gli azzurri si stanno preparando per cercare di replicare - e magari migliorare - quanto ...

Cristiano Ronaldo - la bomba : 'Alla Juventus perché il Napoli non lo ha voluto' : L'ultima bomba su Cristiano Ronaldo la sgancia il Corriere dello Sport , che rivela un retroscena piuttosto clamoroso, in attesa di conferme o di smentite. Secondo quanto si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il portoghese era pronto ad andare al ...

Cristiano Ronaldo - l'attesa sta per finire : lunedì la presentazione - comincia la sua avventura alla Juve : Tutto CR7 minuto per minuto, ovunque voi siate. Dalla spiaggia alle montagne, dal salotto di casa alla coda al supermercato. Davanti alla TV, SkyGo oppure skysport.it. Dalla mattina alla sera per ...

Juventus : Cristiano Ronaldo porta altri campioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato senza ombra di dubbio l’affare del secolo. In tanti parlano del pesante esborso economico che la Juventus ha effettuato e dovrà effettuare ma in pochi tengono in considerazione l’enorme ritorno commerciale e tecnico che questa operazione comporterà. E’ doveroso fare i complimenti a Marotta e Paratici, esplicitati tra l’altro anche da Massimiliano Allegri, per aver condotto in porto ...

Clamoroso : offerto Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis dice no : 'C'è chi dice no'. Così il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina su Cristiano Ronaldo , pronto ad abbracciare il popolo della Juventus: ' Mendes lo aveva offerto al Napoli prima che alla Juventus visto il legame con Ancelotti, ma De ...