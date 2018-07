Tagliati i vitalizi ai deputati | i senatori si adegueranno? I dubbi sulla ' delibera Fico'

Vitalizi Tagliati - sono 35 i liguri in lista : C’è chi piange, ma si consola pensando ai fasti del passato. Chi ride stupito di vedersi “rialzato” l’assegno. E chi affila le armi per le battaglie in tribunale

Di Maio : Tagliati vitalizi ex parlamentari in 3 settimane : Di Maio: poi passeremo a pensioni d’oro Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e Politiche sociali. “Intanto diamo una bella notizia ai cittadini: oggi in ufficio di presidenza arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Dopo sei anni in cui ci hanno detto che non era possibile, in tre settimane lo abbiamo fatto e in due settimane la approviamo, finito questo passeremo alle ...