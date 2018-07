Golf | Europeo nel segno dell’Italia | le Girls azzurre sono d’oro | battuta la Spagna 6-1

sportfair

(Di sabato 14 luglio 2018) È il secondo titolo conquistato in tre anni per lecon una serie di cinque finali consecutive. Compattezza di squadra, ottimi mezzi tecnici e prima di cominciare ogni gara l’inno per caricarsi Autentico trionfo per leche hanno conquistato la medaglianell’EuropeanAmateur Team Championship, ossia il Campionato, travolgendo in finale lacon un secco 6-1 sul percorso del ForsgårdenClub (par 72) di Kungsbacka in Svezia. E’ stata la seconda vittoria, l’altra nel 2016, in cinque anni straordinari in cui le ragazze italiane hanno disputato sempre la finale. Una probante testimonianza della vitalità delnazionale. Merito delle qualità dei ragazzi, del lavoro dei loro maestri e di quello dello staff tecnico azzurro che li pone in grado di esprimere al meglio le loro potenzialità. L’oro conquistato si incastona in una ...