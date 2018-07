Beach Volley – Major Gstaad | terzo posto per Nicolai-Lupo

BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 - San Benedetto. Saguatti/Fasano e Leonardi/Bandieri cercano il “colpaccio” - De Fabritiis/Michienzi non sbagliano un colpo : Sorprese e conferme si intrecciano nella prima giornata di sfide della terza tappa del BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 che si disputa all’Arena del Beach di San Benedetto del Tronto. Una giornata pienissima che ha decretato i semifinalisti del tabellone vincenti sia in campo maschile che in quello femminile, non senza qualche risultato inatteso. In campo maschile devono risalire dal tabellone perdenti le teste di serie numero 1, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. LUPO/NICOLAI : SECONDO MAJOR DA PODIO! Rimonta da brivido nella finalina : gli azzurri sono tornati! : Una Rimonta da brivido, il SECONDO podio nel SECONDO MAJOR Series della stagione. Paolo NICOLAI e Daniele LUPO superano in fretta la delusione per non essere riusciti a centrare la seconda finale consecutiva nei MAJOR Series stagionali e conquistano un grande terzo posto che è il modo migliore per preparare il campionato europeo che scatta domani e nel quale saranno chiamati a difendere il successo ottenuto nelle ultime due stagioni. Anche nella ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Solo Europa in finale - domani si assegnano i titoli : sarà ancora doppietta Russia? : L’Europa domina a livello giovanile. Sono quattro le coppie del Vecchio Continente nelle finali nella edizione 2018 del Campionato Mondiale Under 19 che si disputeranno domattina a Nanjing in Cina. Non ci sono gli Stati Uniti, non c’è il Brasile, c’è la “solita” straripante Russia con una coppia nella finale maschile e una nella finale femminile, c’è la Germania e c’è l’Olanda a ribadire una ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gastaad. Non c’è due senza tre : Herrera/Gavira si prendono la finale - Lupo/Nicolai giocheranno per il bronzo : Non c’è due senza tre. Paolo Nicolai e Daniele Lupo sbattono per la terza volta sul “muro” eretto dagli spagnoli Herrera/Gavira e vedono svanire il sogno di poter disputare la seconda finale consecutiva di un Major Series. La coppia azzurra perde 2-0 la semifinale contro il binomio iberico che infligge la terza sconfitta della stagione a Lupo/Nicolai (che avevano vinto la prima sfida dell’anno a Fort Lauderdale) e andrà ...

Beach Volley – Europei 2018 : tre coppie italiane in Olanda : Campionati Europei di Beach Volley: tre le coppie azzurre in Olanda Tutto è pronto in Olanda per il Campionato Europeo di Beach Volley 2018 che si svolgerà in quattro città: L’Aia, Rotterdam, Utrecht e Apeldoorn dal 15 al 22 luglio. Tre saranno le coppie italiane presenti alla rassegna continentale: Paolo Nicolai-Daniele Lupo, Marco Caminati-Enrico Rossi, Marta Menegatti-Laura Giombini. I primi a scendere in campo saranno Caminati-Rossi, ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018. Iniziata la terza tappa alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto : Sono iniziate da qualche minuto le sfide del primo turno della terza tappa del BPER Beach Volley Italia Tour 2018 alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto. Ancora grande spettacolo per un torneo che si preannuncia incerto e divertente. In campo maschile tante le coppie che già si sono messe in mostra in stagione, nelle precedenti tappe del BVIT e del Campionato Italiano, mentre in campo femminile sarà l’occasione per vedere ...

Beach Volley : a Gstaad Lupo-Nicolai in semifinale : ... 17-21, 21-15, 15-9, e i polacchi Fijalek-Bryl 2-0, 25-23, 26-24,, in serata hanno avuto la meglio 2-0, 21-18, 21-18, sugli statunitensi Dalhausser-Lucena, una tra le formazioni più forti al mondo. I ...

Beach Volley – Major di Gstaad : Nicolai-Lupo in semifinale : Major Gstaad (5 stelle): grandi gli azzurri Nicolai-Lupo, è semifinale Nel Major di Gstaad, torneo 5 Stelle del World Tour, grazie a uno spettacolare tris di vittorie gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono volati in semifinale. I vicecampioni olimpici dopo i due fondamentali successi, contro i canadesi Pedlow-Schachter 2-1 (17-21, 21-15, 15-9) e i polacchi Fijalek-Bryl 2-0 (25-23, 26-24), in serata hanno avuto la meglio 2-0 (21-18, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. IMMENSI!!! Nicolai/Lupo demoliscono Dalhausser/Lucena e sono in SEMIFINALE! : Grande impresa degli azzurri Lupo/Nicolai che hanno conquistato la seconda semifinale della stagione in un Major Series battendo 2-0 nientemeno che le loro “bestie nere” Dalhausser/Lucena. L’ultima (e unica) vittoria degli azzurri contro la coppia numero uno degli Usa risaliva a due anni fa e oggi, su un palcoscenico importantissimo, sono tornati alla vittoria giocando un grande match. Nel primo set partono meglio Dalhausser/Lucena che vanno ...

Beach Volley : a Gstaad Lupo-Nicolai conquistano i quarti di finale : Gstaad, SVIZZERA,- Procede sicura la marcia di Lupo-Nicolai nel Major di Gstaad , torneo 5 Stelle del World Tour. I due avieri sono approdati ai quarti di finale. In mattinata gli azzurri si sono ...

Beach Volley : Mondiali U.19 - eliminate le coppie italiane : NANCHINO, CINA,- Si ferma la corsa delle due coppie italiane nel Campionato Mondiale Under 19 , in corso di svolgimento a Nanchino. A fermare la corsa degli azzurrini Di Silvestre-Marchetto sono stati ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Ecco i grandi favoriti della rassegna continentale : Pole position, seconda fila e outsider di lusso. Tra le 24 coppie al via dei due tornei che assegnano da domenica il titolo continentale di Beach volley 2018 sulla sabbia olandese, proviamo a sbilanciarci e a stilare la classifica dei favoriti della vigilia, sapendo che i pronostici sono fatti per (non) essere rispettati, soprattutto nel Beach volley e soprattutto in questa stagione. TORNEO MASCHILE E’ complicatissimo stilare una ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Capolavoro Lupo/Nicolai! Abbiati/Andreatta salutano da eroi : che paura per Brouwer/Meeuwsen : Comunque vada a finire, chiunque lo vincerà, Gstaad resterà nella mente di tanti appassionati come il torneo di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, non contenti di aver conquistato una qualificazione al main draw contro ogni pronostico, aver battuto la coppia campione olimpico/mondiale Alison/Andre, aver vinto il derby con Rossi/Caminati, hanno rischiato di compiere l’ennesima impresa epocale trascinando ai vantaggi del tie break ...