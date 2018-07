Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2018 | Ornella è delusa dal comportamento del

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 16-20 luglio 2018 : è stato Valerio ad uccidere Veronica? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: il testamento di Veronica spiazza Valerio che rivela la sua natura… Anticipazioni Un posto al sole: Valerio fa una brutta scoperta! Alberto fatica ad abituarsi alla vita carceraria! Otello inizia a lavorare al garage di Franco. Guido sempre più condizionato da Cinzia! Serena e Filippo ancora in crisi? Un posto al sole non ci delude mai! Ecco in arrivo una ...

Chi ha ucciso Veronica? «Un Posto al Sole» si tinge di giallo : Una festa grandiosa: flûte di champagne, tartine al caviale, abiti lunghi, borse griffate. Tutta la Napoli bene è lì, nel cuore di Posillipo, a festeggiare il compleanno di Veronica Viscardi, potente, subsola, imprenditrice, nemica. Insieme agli amici, anche molti che avrebbero più di un motivo per volerla morta: il fratello Valerio, estromesso dall’amministrazione dei cantieri Flegrei; la nipote Vera, sospettata di avere una pericolosa ...

Un Posto al sole anticipazioni : il SECONDO MORTO è… : Un grande giallo per l’estate è iniziato di recente a Un posto al sole, con l’omicidio di una guest importante che ha caratterizzato gran parte dell’attuale stagione della soap. E ora, la domanda è: “Chi ha ucciso Veronica Viscardi?”… Ovviamente non vi sveliamo né il colpevole e né le modalità con cui si arriverà a capire chi sia, ma già sappiamo che il personaggio interpretato da Caterina Vertova continuerà ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Alberto fa fatica a sopportare il regime carcerario. Nel giorno del funerale di Veronica, una fondamentale scoperta potrebbe rimettere in discussione le deduzioni fatte dagli inquirenti. Serena confida a Giulia che il suo rapporto con Filippo sta migliorando, ma sarà davvero così? Gli inquirenti concentrano i loro sospetti su Alberto. Valerio, nuovo socio ...

Un Posto al sole anticipazioni : VERONICA - testamento a sorpresa!!! : A Un posto al sole è stato ormai chiarito che la vittima del party è proprio l’organizzatrice, ovvero VERONICA Viscardi. Già sappiamo però che il personaggio interpretato da Caterina Vertova continuerà per un po’ ad apparire nella soap (tra flashback ed altre modalità “tutte da scoprire”) e che in qualche modo riuscirà ancora a condizionare le vite di chi gravitava intorno a lei. Ricordate, ad esempio, quando Alberto ...

Anticipazioni Un Posto al sole - il cadavere in piscina è di Veronica Viscardi : Un posto al sole non smette di regalare emozioni ed episodi al cardiopalma al pubblico che segue da oltre vent'anni le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. In particolare, dopo la messa in onda della puntata di venerdì 6 luglio, i fan della storica soap opera targata Rai Tre, si chiedono insistentemente di chi sia il cadavere ritrovato da Roberto Ferri in piscina e, soprattutto, chi sia l’autore dell’omicidio che ha sconvolto ...