Calciomercato | non solo Ronaldo | tutte le ultime trattative più importanti

Calciomercato Parma - non solo Cassano per gli emiliani : pronto un doppio colpaccio per l’attacco : La società emiliana ha messo nel mirino Petagna e Borriello, l’arrivo di uno dei due attaccanti non escluderebbe l’altro Attacco rivoluzionato per il Parma in vista della prossima stagione, il club emiliano non solo ha incassato la richiesta di Cassano di poter tornare in campo, ma ha messo nel mirino due attaccanti di sicuro affidamento. LaPresse/Mauro Locatelli Si tratta di Andrea Petagna e Marco Borriello, con il primo sotto ...

Calciomercato Frosinone - per Molinaro è quasi fatta : Frosinone - Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lorenzo Crisetig , prestito con diritto di riscatto dal Bologna,, il Frosinone è ormai a un passo dall'annunciare il prossimo arrivo: l'esterno di ...

Calciomercato Milan - il rifinanziamento di Elliott non basta : cessioni eccellenti per ‘soddisfare’ la Uefa : Nonostante Elliott abbia deciso di inserire denaro fresco nelle casse del Milan, le cessioni eccellenti potrebbero rivelarsi obbligatorie per soddisfare i paletti dell’Uefa L’era Yonghong Li è terminata, il fondo Elliott è diventato il nuovo proprietario del Milan. Progetti importanti e volontà di tenere il club, sono questi i capisaldi della nuova gestione, con il CEO Paul Singer pronto ad un aumento di capitale di 50 milioni ...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Calciomercato Sampdoria - procede l’operazione Tavares : ma spunta un ostacolo non di poco conto : Il club blucerchiato continua a trattare con il San Paolo Junior Tavares, ma deve prendere in fretta una decisione Salutato Torreira, passato ufficialmente all’Arsenal, la Sampdoria adesso si concentra sul mercato in entrata. Il club blucerchiato continua a monitorare la situazione di Junior Tavares, talento classe 1996 del San Paolo. Una trattativa resa insidiosa dal fatto che i doriani hanno al momento una sola casella libera per ...

Calciomercato Guangzhou - Paulinho torna in Cina e salta ancora le vacanze : non si ferma da 3 stagioni! : Cina, Barça, Cina. Andata e ritorno no stop, con in mezzo un doblete da rivelazione del Barcellona e un Mondiale senza gloria. Paulinho è uno stakanovista, e in tre stagioni di calcio consecutive ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Suso non andrà all'Inter. No a Morata-Immobile' : MilanO - 'Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, non so se quello di Suso avrà parlato con l'Inter o meno, ma posso escludere in modo categorico che Suso possa andare all' Inter . Ha ...

Calciomercato Milan - Gattuso : «Da Bacca non voglio sentire discorsi da bischero» : MilanO - "Da oggi pomeriggio l'obiettivo è prepararci con la testa per giocare l'Europa League. L'abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri ...

Calciomercato Torino - non solo Meite : arriva anche un altro difensore : Calciomercato Torino – Ultime ore caldissime in casa Torino, a tenere banco è il Calciomercato. Negli ultimi giorni il presidente Cairo ha chiuso il colpo Izzo dal Genoa ma non solo, per il centrocampo è arrivato Meite mentre nelle ultime ore altro movimento per la retroguardia. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ oggi arriverà in città anche Gleison Bremer, poi le visite mediche e poi la firma del nuovo ...

Calciomercato Frosinone - Molinaro in arrivo. Tentazione Sau : Frosinone - Frosinone sempre al lavoro per allestire la rosa della prossima Serie A. Dopo l'arrivo di Marco Sportiello e del centrocampista Crisetig , già oggi potrebbe essere una giornata decisiva ...

Calciomercato Napoli - la trattativa per Lainer non si sblocca : De Laurentiis ha già trovato l’alternativa : La società del presidente De Laurentiis è stanca di aspettare il Salisburgo per Lainer, così è pronta la prima offerta per Santiago Arias del Psv Il Napoli fa sul serio per Santiago Arias, il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più il Salisburgo per Lainer, cambiando obiettivo. Si tratta per il colombiano del Psv Eindhoven, già accostato a Inter e Juventus, che qualche settimana fa lo fece arrivare a Torino con un ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Mertens non è nostro obiettivo” : “Mertens non è un nostro obiettivo di mercato”. E’ netto il ds della Roma, Monchi, nell’escludere un interessamento dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. Il dirigente spagnolo ha annunciato il decimo acquisto sul mercato – il 21enne brasiliano Daniel Fuzato, proveniente dal Palmeiras, che arriverà per fare il terzo portiere – e poi si è soffermato anche su un altro nome accostato ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...