Sesso sicuro | in vacanza senza dimenticare la contraccezione | i consigli dell’esperto per

(Di mercoledì 11 luglio 2018) E’ quasi tutto pronto per un’altra estate di avventura e passione. Le vacanze, sono da sempre sinonimo di divertimento e spensieratezza. Per prepararsi al meglio non pensiamo solo al guardaroba da portare con noi, ma anche e soprattutto a tutto quello che consentirà di trascorrere questo periodo “pensieri”. Stiamo parlando dellache non bisognaper vivere ilestivo in piena sicurezza. “Perché si sa che insi ha più voglia di lasciarsi andare, si hanno tante occasioni per nuove conoscenze o per rinsaldare un rapporto collaudato un po’ spento dalla quotidianità,” spiega il presidente della SIC prof. Antonio Cianci che aggiunge: “No quindi a gravidanze non programmate e infezioni sessualmente trasmesse. Pensiamo alla nostra salute sempre e dovunque”. Innanzitutto non sospendere la pillola anticoncezionale. Solitamente – soprattutto ...