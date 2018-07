Inter | de Vrij muratore per un giorno | ' Mi hanno chiamato per alzare un muro' Il VIDEO

Ufficiale De Vrij all'Inter : Stefan De Vrij è un giocatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. 'L'Inter - si legge - comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il ...

Inter : con gli arrivi di De Vrij e Nainggolan - Spalletti pronto a varare il 3-4-1-2 : L'Inter ha ormai definito l'acquisto del centrocampista belga Radja Nainggolan, regalando a Spalletti un rinforzo che aveva gia' chiesto lo scorso anno, quando però la Roma non volle ascoltare nessuna offerta per il giocatore. In questa finestra di Calciomercato, invece, i giallorossi hanno aperto alla cessione del Ninja e, dopo una serie di trattative, le due societa' si sono messe d'accordo sulla base di 24 milioni di euro più i cartellini del ...

Lotito : 'Riufiutati 110 milioni per Milinkovic. La mia vittoria sono i tifosi allo stadio. De Vrij? Inter scorretta' - FOTO - : In questo mondo si è perso l'aspetto deontologico. C'era un vaglio prima su quello che veniva proposto, oggi chiunque può scrivere. A Viterbo una volta sono andato a fare un convegno sul sistema ...

Lotito si scaglia contro l’Inter : “su De Vrij i nerazzurri non hanno avuto rispetto” : “De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori, ma l’allenatore ha totale libertà di scelta. L’Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ritirando la ‘castagna d’oro’ al Premio Calabrese in corso a Soriano nel Cimino. “Se il ...

La Lazio tuona : il comportamento dell’Inter con De Vrij ed i torti arbitrali : Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha alimentato le polemiche attorno al caso De Vrij ed ai presunti torti arbitrali Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ci ha abituati ad esternazioni senza peli sulla lingua. Il laziale parla spesso attraverso il sito della società, ma stavolta è stato interpellato da RadioCrc in merito alle ultime vicende di casa Lazio. “Alla vigilia della ...

Inter : ecco de Vrij - 'non vedo l'ora' : ANSA, - MILANO, 28 MAG - ''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore ...

