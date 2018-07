“Era l’unica” Battesimo Louis | Kate Middleton era al top | ma Meghan Markle… Deve fare

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Qualche tempo dopo il royal wedding di Harry eMarkle, un altro evento attesissimo ha, come da previsioni, catalizzato l’attenzione: ildel principino. Il terzogenito di William eè nato lo scorso 23 aprile e lunedì pomeriggio, alle ore 16 (17 italiane), è entrato a far parte della comunità cristiana. Strappo alla tradizione: i suoi fratelli, George e Charlotte, avevano entrambi ricevuto ildi mattina. Un’altra tradizione, invece, è stata rispettata: ancheindossava la consueta “veste bianca” realizzata per la primogenita della Regina Vittoria nel 1841 e che, da allora, è il vestito ufficiale di tutti i royal baby nel momento in cui vengono battezzati. La cerimonia, svolta in forma privata e officiata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella royal chapel di St. James Palace, è durata una quarantina di minuti ed è ...