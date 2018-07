Dopati per lavorare | in Italia farmaci usati come droga per migliorare le prestazioni

Conte : azzarDopatia perniciosa come abuso alcol e droghe : Roma, 3 lug. , askanews, Il governo ha approvato le norme 'contro l'azzardopatia' perché 'non vogliamo che si alimentino queste forme di dipendenza, che non sono meno perniciose di quelle classiche ...

Stop pubblicità gioco - le associazioni : ‘Serio passo contro luDopatia’. Operatori ed editori (che perdono soldi) attaccano : Il divieto di spot sul gioco d’azzardo contenuto nel Dl Dignità approvato dal Consiglio dei ministri diventa terreno di scontro. Gli Operatori e gli editori, che perderanno introiti pubblicitari (specie sulle scommesse legate al calcio mondo del calcio) manifestano perplessità. Niklas Lindahl, direttore per l’Italia della società svedese dei casinò online Leogaming, in una lettera a Luigi Di Maio ha sostenuto che “il proibizionismo ...

Dl dignità - tetto di 24 mesi per contratti a termine : “Licenziamo Jobs act”. Misure contro luDopatia e delocalizzazione : I contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi. Poi, per essere rinnovati, bisognerà indicare una causale specifica: cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato. E anche in quel caso si potranno prorogare di massimo altri 12 mesi. È quello che prevede, secondo fonti del governo, l’ultima bozza del decreto dignità. “È guerra al precariato, licenziamo il Jobs act“, dicono fonti dell’esecutivo. A ...

Tidei : progetto Game over strumento concreto per prevenzione luDopatia : Tidei: progetto si svolgerà in una ex slot sequestrata a criminalità organizzata Roma – Di seguito il comunicato di Marietta Tidei, consigliera regionale del Pd e vicepresidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive. “Il progetto Game over promosso dalla Regione e dall’Ipab Asilo Savoia rappresenta uno strumento concreto per la prevenzione della ludopatia. Un fenomeno che oggi coinvolge tantissimi giovani ...