Calciomercato Genoa | doppio innesto per l’attacco

Calciomercato Genoa - un altro argentino per l'attacco : è Claudio Spinelli : Un altro argentino per l'attacco del Genoa: si chiama Claudio Spinelli la nuova scommessa del presidente Enrico Preziosi. Che aveva già annunciato l'imminente arrivo di un nuovo centravanti: "Abbiamo ...

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Calciomercato - Marchetti al Genoa : “voglio dimostrare di essere ancora ad alto livello” : Nuova avventura per Federico Marchetti che dopo 7 anni con la Lazio è pronto a raccogliere l’eredità al Genoa di Mattia Perin. “Sono qui per fare una grande stagione -ha detto- e per farla c’è bisogno di sacrificio e lavoro. Non vedo l’ora di iniziare. Questa è una nuova opportunità. Sono contento soprattutto di avere la possibilità di dimostrare di essere ancora un portiere di alto livello. Obiettivi? Il presidente ...

Calciomercato Genoa - si tenta la beffa al Torino : le ultime : Calciomercato Genoa – Inizio di Calciomercato positivo per il Genoa che ha intenzione di costruire una squadra competitiva da consegnare al tecnico Ballardini. Importanti aggiornamenti nelle ultime per quanto riguarda il centrocampo, si tenta la beffa al Torino. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ potrebbe essere il Genoa la nuova casa di Soualiho Meïté, centrocampista classe ’94 di proprietà del Monaco, ...

Calciomercato Genoa - Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, ...

Calciomercato Atalanta - inserimento per Pasalic. Genoa : si chiude per Romulo e Mazzitelli : Il Calciomercato è bollente. Tutte le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi, quando è quasi giunta l'ora di tornare in campo per la preparazione estiva. A muoversi nelle ultime ore l'Atalanta, ...

Calciomercato Genoa - doppio importante tentativo per centrocampo ed attacco : Calciomercato Genoa – Il Genoa si muove senza sosta sul mercato, il presidente Preziosi ha intenzione di completare la squadra nel minor tempo possibile e nelle ultime ore sono state effettuate mosse importanti per centrocampo ed attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo l’arrivo di Sandro a centrocampo è partita la caccia ad un attaccante esterno, l’obiettivo è Alex Berenguer, tentativo con il ...

Calciomercato Genoa - preso Sandro dal Benevento : GENOVA - Sandro è un nuovo giocatore del Genoa : il Benevento ha infatti esercitato il diritto di riscatto del brasiliano dall' Antalyaspor , per poi cederlo ai rossoblu a titolo definitivo. Il ...

Calciomercato Genoa - doppio colpo in entrata per i rossoblu : Preziosi rinforza il reparto offensivo : Il club rossoblu ha messo nel mirino Kouame e Ciciretti, entrambe le operazioni si possono chiudere nei prossimi giorni Mercato in fermento in casa Genoa, il club rossoblu infatti sta provando a piazzare due colpi che rivoluzionerebbero il reparto offensivo. Il presidente Preziosi infatti ha messo nel mirino l’attaccante Christian Kouamé, classe ’97 di proprietà del Cittadella. Tra oggi e domani la società veneta incontrerà ...

Calciomercato Genoa - duello per l’attacco con il Cagliari : Calciomercato Genoa – Prende il via il valzer di attaccanti nel campionato di Serie A e che è pronto ad infiammare il mercato estivo. Un calciatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione del torneo di Serie B è l’attaccante del Cittadella Christian Kouamé, classe 1997 e pronto al salto di categoria. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è inserito il Genoa, contatti nelle ultime ore per provare ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...