Ambiente | Reggio Calabria | chiazza schiumosa al largo di Locri | scoperta l’origine

(Di martedì 10 luglio 2018) Ladi colore biancastro e marrone galleggiante nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari “La Capannina” e “La Playa” nel comune di, in provincia di, che aveva allarmato nei giorni scorsi la comunità locale, non è proveniente da scarichi di depurazione, bensì è il risultato della presenza di aggregati mucillaginosi. E’ la conclusione a cui è giunto il laboratorio bionaturalistico del Dipartimento provinciale Arpacal diche ieri ha comunicato l’esito delle analisi sulle schiume prelevate dalla Guardia Costiera di Siderno il 4 luglio scorso, a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini ma anche dalle istituzioni locali. Non si tratta, quindi, di scarichi di depurazione, ma di mucillagini di specie non tossiche non associate alla presenza di coliformi ed enterococchi intestinali, e quindi ...