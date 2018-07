Trump vuole conquistare lo Spazio E per farlo ha pronta una Space force

Mar-a-Lago - Donald Trump vuole solo lavoratori stranieri per la sua residenza “invernale” in Florida. Pronti i visti : lavoratori rigorosamente stranieri per Donald Trump. Sul sito del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti sono apparsi due annunci, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, per l’assunzione di 21 cuochi e 40 camerieri, tutti necessariamente provenienti da oltreconfine, per la residenza “invernale” del Presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago. I 61 nuovi dipendenti della villa di Palm Beach, in Florida, avranno ...

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

Washington Post - “Trump disse a Macron di uscire dall’Ue”/ Juncker : “Usa vuole dividere l’Europa” : Washington Post, scoop media Usa: "Trump suggerì a Macron di abbandonare l'Ue per poter commerciare meglio". Ultime notizie: Juncker, "tempo che Stati Uniti vogliano dividere l'Europa"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Trump vuole Usa fuori dal Wto : mercati scossi : La sola idea che la prima economia mondiale possa dire addio al WTO ha portato a una interruzione della corsa dei listini azionari, con i future sull' indice S&P 500 che si sono indeboliti , vedi ...

Thomas Markle : «Perché la regina vuole incontrare Trump e non me?» : Thomas Markle alza il tiro. Dopo l’intervista a Good Morning Britain (durante la quale ha raccontato come Harry gli avesse chiesto la mano di Meghan e le – (molto) presunte – opinioni del principe su Brexit e Donald Trump), il padre della neo duchessa di Sussex è tornato all’attacco, concentrandosi stavolta su Sua Maestà. E confermando la predisposizione a voler lavare «i panni sporchi» in pubblico. LEGGI ANCHEMeghan ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Scontro Usa-Cina - Ft : “Ora Trump vuole limitare gli investimenti di Pechino nelle società Usa” : Nuova clamorosa escalation in arrivo nel braccio di ferro Washington-Pechino. L’amministrazione Trump si prepara a imporre limiti agli investimenti cinesi in società americane attive nei settori identificati da Pechino come priorità nel piano Made in China 2025. Lo sostiene il Financial Times che cita alcune fonti, secondo le quali le restrizioni riguarderanno settori dall’aerospazio alla robotica. La decisione di Donald Trump rischia di ...

Donald Trump vuole un corpo militare per lo Spazio : Il 18 giugno scorso, durante un incontro dello US Space Council indetto per stabilire alcune linee guida in fatto di politica spaziale dell'attuale amministrazione degli Stati Uniti, come la gestione ...

Migranti - Trump vuole risolvere il caso della separazione delle famiglie : Sulla decisione dei repubblicani hanno inciso i video che mostrano i più piccoli nelle celle, con l'audio dei pianti, immagini che hanno provocato critiche dal mondo religioso a quello dell'economia. ...

Trump si vuole fidare di Kim ma l'accordo tra i due è tutto sbilanciato : Oggi però le cose sono diverse, ed è su questi fattori che Trump sta scommettendo: la Cina, che sostiene Pyongyang, è la seconda economia del mondo e quindi molto influente, in Corea del sud Moon si ...

Trump e il G7 : il bullo che vuole destabilizzare il mondo : Il presidente, da re dei sovranisti, ha sconfessato il summit con un tweet e ha spostato le attenzioni sull'incontro con Kim Yong-Un

Media : Trump vuole faccia a faccia con Kim Jong-un prima del summit - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende tenere un breve incontro privato con il leader nordcoreano Kim Jong-un prima dell'inizio del vertice del 12 giugno. Lo riferisce Bloomberg, citando ...