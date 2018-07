Shuhei Yoshida e gli AAA troppo grandi per fallire | ogni nuovo progetto è un' enorme

Shuhei Yoshida : Un gioco tripla A non può fallire : SHUHEI YOSHIDA, presidente di Sony Worldwide Studios in una recente intervista ha parlato dei giochi tripla A e del peso che i team di sviluppo sono costretti a portare sulle spalle. YOSHIDA: Un gioco tripla A non può fallire Quando si decide di dare vita ad un gioco tripla A non è uno scherzo. In questi ultimi anni i mezzi a disposizione sono migliorati notevolmente, abbiamo raggiunto tecnologie avanzate per creare progetti ...

Sony : Shuhei Yoshida commenta il grande flusso di giochi in arrivo tra settembre e febbraio : L'ultimo numero di Weekly Famitsu include un'intervista con il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, a cui è stato chiesto di commentare se questo sarà "l'anno del software" per PS4.Come riporta Dualshockers, Yoshida-san ha concordato con questa affermazione e ha affermato che i giochi realizzati in Giappone dall'anno scorso sono stati molto apprezzati in tutto il mondo e questo flusso continua ...