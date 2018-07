Jeep Compass - Una settimana con la 1 4 MultiAir 4WD Limited - VIDEO

Jeep Compass Bedrock : la speciale edizione debutta in India per festeggiare i 25.000 esemplari venduti : L'edizione Bedrock sarà disponibile nell'allestimento Sport , con motore diesel da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce e nella configurazione 4 2 ad un prezzo di ' 17,53 lakh , circa 22,...

Jeep Renegade e Compass conquistano il segmento C - sono le più vendute a maggio : maggio non proprio da incorniciare per il gruppo Fca, che ha conosciuto un calo delle immatricolazioni di oltre l'8%. A stupire in positivo è la performance del marchio Jeep, il migliore del gruppo e dell'intero mercato italiano con una crescita del 129,62% rispetto a un anno fa. Il brand americano ha cosi raggiunto le 9.885 immatricolazioni. Il merito è tutto di due modelli, Renegade e Compass, che hanno conquistato la vetta del segmento C in ...

Jeep e Europcar Italia offrono un long test drive per Compass : Jeep ed Europcar Italia offrono la possibilità di un long test drive di due giorni, a titolo completamente gratuito, a bordo dell'affascinante Compass, il SUV compatto Jeep che ha...

Iniziativa Jeep Europcar - La Compass in prova gratuita per un weekend : Un test drive di 48 ore per apprezzare le doti della nuova Compass e decidere se acquistarla. Grazie allIniziativa congiunta di Jeep ed Europcar, chi lo desidera potrà testare gratuitamente la Suv per un intero weekend, approfittando anche dei servizi dell'operatore di noleggio.Le date. Sono 40 i long test drive a disposizione dei potenziali clienti, promossi su Linkedin, che potranno essere effettuati già in questo fine settimana (19 e 20 ...

Jeep Compass Night Eagle e le offerte di maggio : Dopo il debutto al Salone di Ginevra 2018, arriva negli showroom la nuova edizione speciale Jeep Compass Night Eagle, che dà alla Compass un aspetto più dark e sportivo, grazie all’utilizzo di dettagli stilistici e finiture di colore nero. Esteriormente, la Night Eagle presenta griglia di colore Gloss Black e cornici dei fari fendinebbia nella […] L'articolo Jeep Compass Night Eagle e le offerte di maggio sembra essere il primo su ...