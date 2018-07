Pagelle Svezia Inghilterra | i voti della partita Mondiali 2018 quarti - primo tempo

LIVE Pagelle Inghilterra-Svezia - Mondiali 2018 : Kane e compagni sfidano l’armata scandinava : Buon pomeriggio e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Svezia e Inghilterra, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Oggi, sabato 7 luglio, allo stadio Olimpico Fist di Sochi si sfidano gli scandinavi, una delle più grandi sorprese del torneo, e la giovane pattuglia inglese. La Svezia, dopo aver giustiziato l’Italia nei playoff a novembre, ha superato brillantemente il girone da cui è rimasta fuori la ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: allo stadio San Pietroburgo alle 16 si affrontano Svezia e Svizzera, una sfida davvero equilibrata che vale il passaggio del turno e un clamoroso quarto di finale. Gli scandinavi, castigatori di Italia prima e Germania poi, non vogliono interrompere il proprio sogno. La qualità degli elvetici potrebbe prevalere, così come la maggior ...

Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all'Ekaterinburg Arena, dove va in scena l'ultima giornata del gruppo F. Messico e Sveziasi giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno ...

Pagelle Germania-Svezia 1-1 - Mondiali 2018 : i tedeschi non sono padroni del loro destino. Stasera li salva Reus : Germania e Svezia impattano per 1-1: ora i tedeschi non saranno più padroni del loro destino. Andiamo a scoprire i voti della sfida di questa sera. GERMANIA 6 Neuer, 6: fa la scelta giusta su Berg, ma nulla può sul pallonetto di Toivonen. Nel recupero del primo tempo evita lo 0-2. Hector, 5: sbanda nel primo tempo assieme a tutta la retroguardia (dall’87’ Brandt, 6.5: in pieno recupero centra il palo). Rudiger, 5.5: sfortunato quando ...

Pagelle Svezia-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 1-0. Vittoria meritata degli scandinavi - la Corea non si rende mai pericolosa : La Svezia sconfigge con il punteggio di 1-0 la Corea del Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale gli scandinavi hanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente ...