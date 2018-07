Donald Trump ha fatto a Kim Jong Un un bizzarro regalo per sancire la propria amicizia

Donald Trump ha fatto a Kim Jon Ung un bizzarro regalo per sancire la propria amicizia : La relazione tra Donald Trump e Kim Jong Un è nettamente migliorata negli ultimi tempi. Per sancire la nascita della nuova amicizia, il presidente USA ha deciso di inviare un regalo particolare al dittatore nordcoreano. Visto che era solito riferirsi a lui come "Little Rocket Man" per i frequenti test missilistici, gli ha donato un cd di Elton John con la canzone "Rocket Man" e una firma di Trump in persona.È quanto ha riportato il ...

La contromossa di Pechino contro Donald Trump : in vigore i dazi cinesi sui prodotti made in USA : ... a partire dai prodotti lattiero caseari che nel 2017 hanno raggiunto il record delle vendite nel mondo, raggiungendo la quantita' record di 412 milioni di chili e con una crescita a doppia cifra ...

Usa - Donald Trump cancella il "fattore razza" per le ammissioni ai college : Per il presidente americano il requisito è tra quelli "non necessari, datati, incoerenti con le leggi vigenti o per altri versi inappropriati"

4 Luglio - America : festa dell’indipendenza/ Foto - Donald Trump ringrazia gli eroi americani - ma gli Usa… : Oggi, 4 Luglio, si festeggia in America l'Independence day. Donald Trump, su Twitter, ringrazia i soldati che combattono per proteggere il paese. Con lui, l'America è molto cambiata...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Usa - Donald Trump cancella 'fattore razza' in ammissione college : L'amministrazione Trump ha revocato le direttive del governo Obama che raccomandavano la considerazione della razza nelle ammissioni ai college per promuovere l'accesso paritario all'istruzione. I ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Donald Trump si congratula con Andres Manuel Lopez Obrador : Vittoria netta del presidente Obrador, leader del movimento di sinistra Morena. Amlo (è il nome dato dai militanti) ha invitato “alla

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Lo scherzo telefonico a Trump : un comico si finge senatore e The Donald ci casca : "Congratulazioni, siamo fieri di te e di come stai lavorando". A pronunciare queste parole è Donald Trump che crede di parlare a telefono con il senatore del New Jersey Robert Menendez. In realtà dall'...

«Pronto Donald?» - lo scherzo telefonico del comico a Trump - che ci casca - : Dovrebbe essere tra le persone più protette al mondo e invece basta alzare la cornetta, digitare il numero della Casa Bianca, spacciarsi per un nome importante per farsi richiamare dal presidente Donald Trump in persona. Almeno così è successo al ...

