Calciomercato Bologna | Palacio rinnova fino al 2019

Calciomercato Bologna : Palacio e Donsah rinnovano : Due rinnovi e l’annuncio di un nuovo acquisto: il Bologna si presenta a Pinzolo in ritiro con tre novità. Rodrigo Palacio ha firmato il prolungamento fino al 2019. Lo ha annunciato il club rossoblù, che nelle ultime ore ha comunicato pure il prolungamento di Godfred Donsah fino al 2022 e l’ingaggio del giovane centrocampista svedese Mattias Svanberg, prelevato dal Malmoe per circa 5 milioni con contratto quinquennale. Queste le ...

Calciomercato - Falcinelli : «Bologna - cresciamo insieme» : BOLOGNA - "Una responsablità indossare questa maglia che ha una grande storia. Credo di poter fare un bellissimo percorso, sono in una grande società, c'è voglia di crescere insieme" . Si presenta ...

Calciomercato : Bologna cede Falco al Lecce : Con una nota sul proprio sito internet, il Bologna comunica “di aver ceduto a titolo definitivo all’ US Lecce il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Falco”.L'articolo Calciomercato: Bologna cede Falco al Lecce sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Bologna - rivoluzione in attacco : ecco come cambia il reparto avanzato : Calciomercato Bologna – Dopo l’ultima stagione non entusiasmante il Bologna ha deciso di cambiare, nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina. Sul mercato prevista una mini rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato, la prima mossa è stata quella di Federico Javier Santander che si candida ad essere un grande protagonista, fatta anche per lo scambio tra Falcinelli e Di Francesco. Ma non è finita, il Bologna ha intenzione ...

Calciomercato - il Bologna non si ferma : attacco rivoluzionato : A Bologna è in atto una sorta di rivoluzione per quanto concerne il reparto offensivo, Inzaghi ha dato le sue direttive al ds Bigon Il Bologna ha individuato nell’attacco il reparto da puntellare maggiormente sul mercato, sopratutto dopo l’addio di Verdi. Dall’arrivo di Pippo Inzaghi, è infatti in atto una mini rivoluzione del reparto avanzato, con Falcinelli in arrivo in luogo di Di Francesco, ma non solo. Il prossimo ...

Calciomercato Bologna - Pinato : il sì è a un passo : Bologna - Da ieri Masina è ufficialmente un giocatore del Watford. Quattro milioni subito, più uno legato ad un bonus presenze ritenuto molto semplice da ottenere. Per quanto riguarda altre piste, ...

Calciomercato : il Bologna cede Masina - arriva Falcinelli : Adam Masina è un nuovo giocatore del Watford. Il Bologna e il club inglese hanno ufficializzato il passaggio in Premier League del terzino sinistro di scuola rossoblù, che dopo un lungo tiramolla relativo al rinnovo di contratto in scadenza nel 2019 ha scelto di proseguire la carriera nel club inglese di proprietà della famiglia Pozzo. Al Bologna, per il trasferimento, andranno circa 4,5 milioni tra parte fissa e bonus. Intanto a ...

Calciomercato Bologna - vicino uno scambio con l’Udinese : Calciomercato Bologna – Il Bologna si muove intensamente sul mercato, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina. Un reparto che ha sicuramente bisogno di nuovi innesti è la difesa, nelle ultime ore mossa che può essere considerata a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ si sta lavorando ad uno scambio con l’Udinese che porterebbe in Emilia Danilo e in bianconero De Maio, le parti stanno ...

Calciomercato Bologna - adesso tutto su Mattiello : Bologna - Presto si concretizzerà l'ultimo acquisto della prima fase del mercato del Bologna : lo scambio Di Francesco - Falcinelli con il Sassuolo . E poi l'assalto all'esterno di centrocampo che ...

Calciomercato - Bologna-Sassuolo : ai dettagli lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Una trattativa che dura ormai da giorni e che adesso è arrivata davvero all'ultimo chilometro: Diego Falcinelli , attaccante classe 1991 di proprietà del Sassuolo è vicino a trasferirsi al Bologna , ...

Calciomercato Bologna - 4 innesti per Filippo Inzaghi : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, in particolar modo l’intenzione è quella di regalare al tecnico Filippo Inzaghi una squadra competitiva con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. La dirigenza ha deciso di blindare la porta, è infatti arrivato Skorupski dalla Roma, un portiere che rappresenta una sicurezza. In difesa ecco Calabresi, calciatore considerato di grande talento e forse ...

Calciomercato Bologna - a giorni lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Bologna - Diego Falcinelli è l'attaccante richiesto da Filippo Inzaghi per il suo 3-5-2.. Da oggi, ogni giorno è buono per lavorare allo scambio tra Federico Di Francesco e l'attaccante del Sassuolo . ...

Calciomercato Bologna - ipotesi scambio Falcinelli-Di Francesco : Bologna - La priorità adesso è lo scambio tra il Bologna e il Sass u olo, tra Federico Di Francesco e Diego Falcinelli . La prossima settimana potrebbe essere quella buona per chiudere una trattativa ...

Calciomercato Bologna - ufficiale l’arrivo di Santander : i dettagli : Federico Santander è un nuovo calciatore del Bologna, in arrivo dall’Fc Copenaghen l’attaccante per Pippo Inzaghi Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in ...