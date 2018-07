Al via le riprese di Arrow 7 e The Flash 5 | foto dei cast a Vancouver per la lettura del

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il momento topico è arrivato e con il via delledi7 e The5 l'estate dei series addicted si può dire conclusa. Il periodo di magra senza notizie, spoiler e rumors sta per terminare e già da qualche ora le primedeidelle due serie The CW/Cw stanno facendo il giro dei social.Il ritorno di Colton Haynes a Star City (già festeggiato con tanto di selfie con Stephen Amell e non solo) e quello di Grant Gustin e del suo team intorno allo stesso tavolo hanno messo la parola fine a due mesi senza news e rumors. Finalmente i nuovi episodi prenderanno forma proprio a partire da oggi, 6 luglio, in quel die da qui ad ottobre sarà un crescendo trae novità importanti che potrebbero svelare i primi dettagli sulle nuove stagioni.7 e The5 saranno tra le serie protagoniste al prossimo Comic-Con di San Diego dove sarà rilasciato il primo ...

John Malkovich si unisce al cast di The New Pope. A Novembre al via le riprese : Il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich si unisce al cast di THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO. John Malkovich e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cui riprese partiranno a Novembre in Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE</s... : Il due volte candidato all’Oscar®sialdi THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO.e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cuipartiranno ain Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE

Rosy Abate 2 : dal 16 luglio via alle riprese - le puntate dovrebbero andare in tv nel 2019 : Il 16 luglio inizieranno le riprese della serie televisiva Rosy Abate 2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del 2019. La serie Rosy Abate è prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ... : Il 16inizieranno ledella serie televisiva2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del. La serieè prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ...

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 28 giugno : negli Usa al via le riprese della terza stagione : MacGyver 2, le Anticipazioni e le informazioni degli episodi "Esprimi un desiderio" e "Segui il battito", in onda oggi, giovedì 28 giugno, dalle 21.50 su Raidue. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT) 2, lee le informazioni degli"Esprimi un desiderio" e "Segui il battito", in onda oggi, giovedì 28, dalle 21.50 su Raidue. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Al via le riprese de La Dottoressa Giò senza Patrick Dempsey ma con Filippo e Simone : chi bacerà la d’Urso? : Al via le riprese de La Dottoressa Giò o quasi. Barbara d'Urso è rientrata a Roma dopo una breve vacanza in Campania proprio per prendere in mano il copione e presentarsi sul set della nuova stagione della famosa serie anni '90 con la conduttrice protagonista. Nelle scorse settimane si è parlato molto del revival e della possibile presenza di Patrick Dempsey nei nuovi episodi ma i rumors sono stati poi smentiti. La Dottoressa Giò non avrà il ... : Al via lede LaGiò o quasi. Barbara d'Urso è rientrata a Roma dopo una breve vacanza in Campania proprio per prendere in mano il copione e presentarsi sul set della nuova stagione della famosa serie anni '90 con la conduttrice protagonista. Nelle scorse settimane si è parlato molto del revival e della possibile predinei nuovi episodi ma i rumors sono stati poi smentiti. LaGiò non avrà il ...

Al via le riprese di Dark 2 - l’annuncio di Netflix con la prima pagina del nuovo copione (foto) : Oggi, lunedì 25 giugno, sono iniziate le riprese di Dark 2, nuova stagione della prima serie tedesca originale Netflix. Ad annunciarlo è proprio il colosso dello streaming online, che per l'occasione ha condiviso una foto della prima pagina del copione dei nuovi episodi dello show. "Una parete di legno scuro. Sopra ci sono le foto di quattro famiglie. Distribuite in un albero genealogico": con questa descrizione comincia la prima scena di ... : Oggi, lunedì 25 giugno, sono iniziate ledi2, nuova stagione dellaserie tedesca originale. Ad annunciarlo è proprio il colosso dello streaming online, che per l'occasione ha condiviso una foto delladeldei nuovi episodi dello show. "Una parete di legno scuro. Sopra ci sono le foto di quattro famiglie. Distribuite in un albero genealogico": con questa descrizione comincia lascena di ...