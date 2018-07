Maltempo | Milano | allerta Seveso fino a mezzanotte

Maltempo flagella Nord Italia - a Milano esonda il Seveso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo : volontari protezione civile in azione a Milano e Pozzo d’Adda : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – I volontari della protezione civile della Città Metropolitana di Milano sono stati impegnati dall’alba di questa mattina a ripulire gli argini dei fiumi Seveso e Lambro, dopo l’esondazione per il violento temporale che ha costretto i vigili urbani a chiudere la circolazione in diverse strade della città. Alcune squadre di volontari sono andati anche a Pozzo d’Adda dove i danni sono stati ...

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. Maltempo anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...

Maltempo : resta allerta per nuova perturbazione a Milano e provincia : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – L’emergenza per i nubifragi e l’esondazione del Seveso a Milano e in provincia, soprattutto nei Comuni tra Monza e il capoluogo, sta rientrando, ma l’allerta resta alto per una nuova perturbazione prevista intorno alle 13. Le squadre dei vigili del fuoco uscite nella notte per mettere in sicurezza le strade dagli alberi caduti e pericolanti stanno tornando nella sede centrale e le strade di ...

Maltempo - tromba d'aria a Milano : vola il tetto di una palazzina : Forte ondata di Maltempo al Nord Italia. La notte scorsa una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel Milanese. vola il tetto di una palazzina.

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso - 2 - : AdnKronos, A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade ...

Maltempo a Milano - esonda il Seveso. Tromba d'aria scoperchia un palazzo : Violenta Tromba d'aria nella notte a Pozzo d'Adda, nel Milanese. Una palazzina è stata letteralmente scoperchiata. Danni ai tetti di numerosi altri edifici. A Milano il Seveso è...

Maltempo - esonda il Seveso a Milano : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge della notte hanno provocato l’esondazione del fiume Seveso, a Milano, intorno alle 3.10 di questa mattina. Il fiume è tornato ai livelli sotto soglia di guardia intorno alle 6.15, rende noto il Comune di Milano, ma viale Fulvio Testi resta chiuso al traffico. “E’ prevista una nuova perturbazione e l’allerta resta in corso”. A quanto riferisce la polizia locale, non ...

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso (2) : (AdnKronos) – A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade dal fango. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora. Dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il ...