Ubisoft | Assassin' s Creed Odyssey è il gioco più bello della serie e la

Assassin’s Creed Odyssey concede poco spazio a Cassandra? Ubisoft risponde : Cresce a dismisura l'attesa per Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga Ubisoft pronto a invadere il mercato durante il prossimo autunno. L'anno sabbatico di cui la serie ha beneficiato di recente ha indubbiamente aiutato il franchise, che con Assassin's Creed Origins è riuscito a dare una svolta alla propria carriera dopo diversi capitoli che non hanno brillato sotto il profilo delle novità implementate. Una della ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli da Ubisoft : Tramite una sessione di Q&A (Domande e risposte), Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Odyssey che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey Per la prima volta nella serie il gioco proporrà diversi finali, a seconda delle scelte compiute nei dialoghi Gli amanti dell’esplorazione acrobatica saranno felici di sapere del ritorno dei puzzle basati sul ...

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft annuncia nuovi prodotti a tema : Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin’s Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario. Assassin’s Creed Odyssey: ...

Ubisoft ha lavorato con attori greci in Assassin's Creed Odyssey per una maggiore immersione nella cultura della Grecia : Gli sviluppatori dell'atteso Assassin's Creed Odyssey, oltre ad aver apportato interessanti novità nel nuovo gioco, rendendolo il più profondo e divertente della serie, hanno deciso di non snaturare il progetto e, per questo motivo, hanno svelato di aver collaborato con attori greci per la realizzazione dell'imminente episodio.In Assassin's Creed Odyssey, potrete scegliere tra due personaggi, ovvero Kassandra, che sarà doppiata da Melissanthi ...

Ubisoft : Assassin's Creed non sta tornando alle uscite annuali : La fortunata saga di Assassin's Creed dopo un lungo periodo di pubblicazioni a cadenza annuale, si è presa un anno di pausa tra Syndicate e Origins, sottolinea Segmentnext.Ebbene dopo l'annuncio di Odyssey fan e detrattori della saga hanno cominciato a parlare di pubblicazione annuale, ma Ubisoft è intervenuta a chiarire la situazione.Il CEO di Ubisoft Tves Guillemot ha confermato che Ubisoft non ha ripreso a lanciare gli Assassin's Creed ...

E3 2018 : Ubisoft apre alla più grande trasformazione di Assassin's Creed - editoriale : La parte migliore dell'E3 di Ubisoft arriverà probabilmente adesso, che la conferenza è già un affare del passato. Ora che si prenderà in mano il pad e si potrà testare direttamente quanto nascosto fra le pieghe di un'ora e mezza che, se fosse messa su una bilancia, non avrebbe un grande peso. Perché alla conferenza Ubisoft i contenuti non sono mancati, ma l'azienda francese li ha gestiti in modo scarsamente ritmato, innanzitutto, e lasciando ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo episodio della serie Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 5 ottobre 2018 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi di Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, Assassin’s Creed Odyssey supporterà Xbox One X e PS4 Pro con alcune caratteristiche ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia le collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey, tra cui la Pantheon edition, la Spartan edition e la Medusa edition. Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui una nuova statua, 2 statuette e la replica di un’arma. Ubisoft ci porta nell’antica Grecia ...

Assassin's Creed Odyssey confermato ufficialmente da Ubisoft : Mentre ieri vi riportavamo le ultime indiscrezioni sul prossimo episodio della celebre saga di Assassin's Creed, ecco arrivare la conferma del nuovo titolo direttamente da Ubisoft.Il nuovo gioco della serie si chiamerà Assassin's Creed Odyssey e sarà presentato nel corso dell'imminente E3 2018. Come riporta IGN, Ubisoft ha anche pubblicato il primo teaser su Twitter che invita i fan a seguire l'evento di Los Angeles. Read more…