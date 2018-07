Sarri non è ancora l' allenatore del Chelsea | ma già litiga con Abramovich

Donnarumma al Chelsea/ Il Milan non fa sconti - ma Sarri andrà all'attacco : Donnarumma al Chelsea: il Milan non fa sconti e chiede almeno 50 milioni, ma Sarri andrà all'attacco anche perché la strada verso Alisson è complicata(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Sarri fa la corte a Rugani e Higuain. La Juve non dice no - serve far cassa per Milinkovic : TORINO - Se non puoi batterli, prova a portarli via con te. L'imminente approdo di Maurizio Sarri al Chelsea rischia di avere risvolti di mercato che coinvolgono la Juventus: dopo aver lottato negli ...

Capello ne ha per tutti - che frecciata a Sarri : “solo una cosa non ho capito del suo Napoli…” : Fabio Capello ha parlato di alcuni allenatori del calcio italiano, soffermandosi poi su Maurizio Sarri Il calcio lo conosce come pochi altri, in particolare quello italiano, dove è riuscito anche a vincere uno scudetto con la Roma, l’ultimo del club giallorosso. Sarri – AFP/LaPresse Fabio Capello è senza dubbio uno dei guru dell’universo pallonaro, un ormai ex allenatore riuscito a vincere di tutto e di più in Europa e nel ...

NAPOLI - AURELIO DE LAURENTIIS/ “5 acquisti in arrivo - Sarri non lo sento più - rifiutati 50 milioni per Chiesa" : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:37:00 GMT)

Sarri-Chelsea - non è finita : NAPOLI - Un sospiro forte, magari sarà stata l'ennesima boccata di fumo: però c'è una panchina in fondo al parco, è l'ultima, è quella di Stamford Bridge, e puoi darsi che dalla nuvola possa uscire la ...

Napoli - Hysaj : "L'addio di Sarri non è una buona notizia". Intanto Verdi è a un passo : Due portieri, Verdi - che sembra davvero ad un passo - e un terzino che possa sostituire Maggio in organico visto che il contratto dell'ex doriano è scaduto: questi gli obiettivi di mercato del Napoli,...

Mertens : 'Ancelotti non cambia una squadra. Restare? Vediamo. Sarri...' : Dries Mertens , punto fermo del Napoli di Sarri , torna a parlare dell'ex tecnico azzurro dal ritiro del Belgio. Questo quanto dichiarato dal numero 14 azzurro ai microfoni di Premium Sport: ' Resto a Napoli? Vediamo com'è la storia, non ho capito cosa è successo con Sarri . Ora sto qua, quando torno Vediamo. Clausola? Sì, ma ho altri due anni a Napoli e sto bene. Ancelotti ...

Mertens : "Sarri? Non ho capito la storia. Napoli forte anche senza Ancelotti" : Dries Mertens, dopo l'amichevole tra Belgio e Portogallo che si è chiusa a reti inviolate, ha parlato con Premium del Mondiale che incombe ma anche del Napoli e del suo futuro. sarri e clausola - ...

Napoli - Sarri è in trappola : il Chelsea non si muove : E De Laurentiis , attraverso il Corriere dello Sport-Stadio, ha concesso una apertura: 'Se si presenterà qualcuno, sarò ragionevolissimo. E Sarri avrà sempre il mio grazie' . Fino al 31 maggio, ...

NAPOLI - DE LAURENTIIS : "Sarri? NON SONO VENDICATIVO" / I motivi che hanno portato il patron verso Ancelotti : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Sarri? Non SONO vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:32:00 GMT)

De Laurentiis : 'A Sarri non perdono due cose. Grande Bellezza? Meglio vincere! Preso Verdi e su Jorginho...' : Lunga ed esaustiva intervista concessa a Il Corriere dello Sport dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha toccato molti temi di attualità, dall'addio di Sarri e la scelta di Ancelotti, al mercato. Ecco i passaggi salienti. SU Sarri - 'Non è ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Non sono vendicativo”/ “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho” : Napoli, De Laurentiis: “Sarri? Non sono vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Non sarò vendicativo con Sarri - anche se mi ha ferito' : Da Sarri ad Ancelotti, dal mercato in entrata a quello in uscita: è un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, ha toccato tutti i temi d'attualità. A partire dalla separazione con il precedente allenatore del Napoli: "Sono sempre stato educato con lui, ma se a un certo punto quando mancano ancora due ...

