Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella

Un uomo di 46 anni di Rivoli, in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri per aver raggirato un'anziana di 80 anni portandole via circa 130mila euro in due anni. La sua tattica era fingersi ogni volta una persona diversa. La disperazione della donna nelle intercettazioni: "Non posso pagare, non ho più una lira, non mi è arrivata la pensione".