Un valido aiuto ai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate da Ministero del

(Di martedì 3 luglio 2018) Il 6 luglio entrerà in vigore il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 sulla tutela del lavoro nell'ambitoimpresein attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore deidipendenti dialla criminalità organizzata e un particolare regime di "sanatoria" in materia di irregolarità contributiva.Un provvedimento molto utile e orientato a risolvere problematiche ricorrenti nellesottratte alla criminalità e che avrà un impatto molto positivo sulle prospettive di mantenimento sul mercato di queste ultime.La procedura si avvia su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato dopo l'approvazione da parte del Tribunale ...