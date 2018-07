Maria De Filippi a Radio Deejay | ' Già richiesto falò definitivo' RUMOURS

Mara Venier torna in Rai ma non scorda Maria De Filippi : ‘Mi ha aiutata in un momento delicato’ : “Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua. Non me l’aspettavo”: con questa dichiarazione Mara Venier si riprende formalmente il suo posto a Domenica In (con Cristiano Malgioglio e Giucas Casella?), il suo programma più iconico e celebre, a cui torna dopo un quadriennio in Mediaset – salutata con molto affetto. Una scelta istintiva, che non ha richiesto troppe ...

Gemma e Giorgio tornano insieme? La risposta di Maria De Filippi! : Maria De Filippi risponde ad una domanda che i telespettatori si stanno chiedendo da tempo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti di Uomini e Donne Over, torneranno insieme? Anche se i riflettori del programma Uomini e Donne si sono spenti, i protagonisti che hanno partecipato al format senior e classico, continuano con le loro vicende, a tenere banco anche durante le tanto attese vacanze estive. Indubbiamente l’argomento che ...

Temptation Island - le anticipazioni clamorose di Maria De Filippi : “una coppia al falò definitivo dopo tre giorni” : Maria De Filippi anticipa agli appassionati di Temptation Island il clamoroso colpo di scena dei primi giorni del reality: “una coppia ha già abbandonato” Temptation Island si appresta ad avere inizio. Dal 9 luglio potremo scoprire se le coppie protagoniste di questa sesta edizione del reality avranno resistito alle tentazioni presenti nella trasmissione. A dare le prime anticipazioni su quanto successo nel villaggio di Santa ...

