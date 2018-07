Enna Villa Romana Contrada Gerace; Cna e Siciliantica insieme per la valorizzazione

Matteo Renzi compra una villa a Firenze da 1 - 3 milioni di euro. A gEnnaio aveva detto : “Sul conto ho 15mila euro” : Una villa in via Tacca a Firenze, 276 metri di superficie catastale, 11,5 vani, due livelli con salotto triplo, grande cucina abitabile, studio, tre camere e tre bagni, terrazza. Costo: un milione e trecentomila euro. Acquirenti: il senatore Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini. L’ex presidente del consiglio ha comprato una nuova casa. O meglio sta per comprare: lo scrive il quotidiano La Verità che racconta come Renzi abbia firmato un ...