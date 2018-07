Reddito di inclusione | 540 euro mensili a famiglia | estesa la platea dei beneficiari

Reddito di inclusione - ecco le novità : Crescono i beneficiari del Reddito di inclusione , Rei, : da ieri si è allargata la platea dei beneficiari . Come previsto dalla legge di Bilancio per ottenerlo non sarà più necessario avere in ...

Reddito di inclusione - si cambia : da oggi ne hanno diritto 2 - 5 milioni di italiani : Da oggi il Reddito di inclusione (Rei) si rafforza. Come previsto dalla legge di bilancio del Governo Gentiloni, arriva a coprire 2,5 milioni di persone in condizioni di povertà. "Si può e si deve fare di...

Pensioni e Reddito di inclusione - ecco le novità : Cedolini più pesanti per 3,5 milioni di pensionati e aumento dei beneficiari del reddito di inclusione . Sono queste le principali novità in materia di welfare. Quanto alle Pensioni oggi, 2 luglio, ...

Reddito di Inclusione : dal 1° luglio anche per i disoccupati 'senza famiglia' : Il Ministero del Lavoro aveva annunciato In una nota del 10 aprile 2018 che dal 1° luglio 2018 non vi è più la necessita' di possedere i requisiti familiari in merito al nucleo familiare per poter ottenere il Rel, dunque un aiuto in più per tutti coloro che hanno presentato l'opportuna domanda dal 1° di giugno. Rimangono invece i requisiti economici [VIDEO] legati alla situazione del Reddito ISEE, inferiore ai 6 mila euro, e al Reddito ISRE, ...

Reddito di inclusione - REI - l'INPS vara il servizio di assistenza telefonica dedicata : PALERMO 21/06/2018. - Sarà attivo già da lunedì 2 luglio, il servizio specialistico di assistenza telefonica, dedicato al Reddito di inclusione , REI, e voluto dalla Direzione regionale INPS della ...

In attesa del Reddito di cittadinanza - ecco i numeri di quello di inclusione : Dovrebbe diventare una sistema di recupero dei disoccupati perché chi lo riceve sarebbe 'orientato verso un percorso di formazione, che poi lo può portare verso il mondo del lavoro'. I fondi Ue ' Fse ...

Sicilia : Reddito inclusione - Inps attiva servizio assistenza telefonica dedicato : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sarà attivo da lunedì 2 luglio il servizio specialistico di assistenza telefonica dedicato al Reddito di inclusione (Rei) e voluto dalla direzione regionale Inps della Sicilia. "La Sicilia è una delle due regioni d’Italia con il più alto numero di richieste di Rei - sp

Reddito inclusione - Martina : 'Maggioranza discuta proposta Pd - lasci perdere armi distrazione di massa' : 'Cara maggioranza, se fai sul serio come dici non hai che da prendere questa proposta di legge e discuterla in Parlamento, anziché andare in giro...

Reddito inclusione - Pd sfida governo e maggioranza : 'Navigano al buio' : Il Partito democratico propone l'estensione e il potenziamento del Reddito di inclusione già avviato dall'esecutivo Gentiloni e incalza il governo...

Reddito di inclusione - Delrio : “La nostra proposta è raddoppiare fondi contro le chiacchiere del M5s” : Il Partito democratico lancia la proposta del raddoppio delle risorse per il Rei, il Reddito di inclusione contro “le chiacchiere del Reddito di cittadinanza”. È il capogruppo dem, Graziano Delrio, a lanciare la proposta. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di povertà. Sarebbe per l’Italia un occasione storica”. La ...

Reddito di Inclusione : dal 1 luglio cambia il requisito familiare : Il Rei (Reddito di Inclusione) è stato introdotto con il decreto legislativo n.147 del 15 settembre 2017 come sussidio economico mensile a contrasto della povertà erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei). Tale sussidio (in parte simile al progettato Reddito di cittadinanza del M5S) è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, durante i quali il richiedente è inserito in un progetto personalizzato al fine di superare la ...

Reddito di Inclusione REI : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novita' relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novita' e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o ...

Lavoro : Padoan - Reddito cittadinanza promette inclusione ma non la garantisce : Ad affermarlo è Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, nel seminario sul Mezzogiorno promosso dall'associazione Libertà Eguale a Napoli. 'La struttura del mercato del Lavoro al Sud si può ...

