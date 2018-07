Twilight | Italia 1 Info streaming del film con Kristen Stewart e Robert Pattinson

Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film : “La Saga”. Si parte con Twilight : Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film, quella delle saghe. Saranno mandati in onda, tutte le sere, in prima serata delle saghe di film che hanno dei sequel e un racconto suddiviso in vari “capitoli”. Si inizierà nel caso specifico con la Saga di Twiligth dal 1° al 4 luglio con due episodi nel primo giorno e si proseguirà poi con gli altri negli altri giorni fino a che la saga non sarà completata. Italia 1: manda in onda ...