Calciomercato Inter | ufficiale la cessione di Nagatomo al Galatasaray | ancora una

Florenzi all'Inter / Calciomercato - fase di stallo con la Roma per il rinnovo : Florenzi all'Inter , Calciomercato : pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma . I nerazzurri si butteranno se il rinnovo con i giallorossi dovesse saltare(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Salcedo all'Inter / Calciomercato : Preziosi si assicura un diritto di controriscatto : Salcedo all'Inter , colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato , accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto .(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Calciomercato Inter : arriva Politano - subito le visite mediche : Calciomercato– Accelerata per Matteo Politano all’Inter: il giocatore sosterrà le visite mediche al Coni nel tardo pomeriggio di oggi e non domani, come si pensava in un primo momento. Politano e’ praticamente un giocatore nerazzurro, manca solo l’ufficialità che arriverà dopo i test sanitari di rito.L'articolo Calciomercato Inter: arriva Politano, subito le visite mediche sembra essere il primo su CalcioWeb.