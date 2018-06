MXGP PRO disponibile da oggi su PC | PS4 e Xbox One

MXGP PRO - recensione : Esattamente un anno fa, Milestone presentava al pubblico delle due ruote la sua prima produzione interamente realizzata in Unreal Engine 4. Si trattava di una rivoluzione per la software house, che finalmente poteva scrollarsi di dosso il pesante engine proprietario capace di inficiare le ultime istanze della serie Moto GP. La release di MXGP 3 metteva nero su bianco gli obiettivi della transizione, che spaziavano dalla riscrittura della fisica ...

“Fiat Professional MXGP di Lombardia” : Tony Cairoli vince sulla pista di Ottobiano : L’avvincente sfida sulla pista di Ottobiano (PV) ha messo in luce tutta la determinazione del nove volte Campione del Mondo Tony Cairoli Fiat Professional partecipa al trionfo di Tony Cairoli, vera e propria icona dello sport italiano e nove volte Campione del Mondo, che si è imposto sull’emozionante circuito di Ottobiano, in provincia di Pavia, undicesimo appuntamento del FIM Motocross World Championship MXGP 2018. Ora la classifica ...

Il FIM Motocross World Championship MXGP approda a Ottobiano accanto a Fiat Professional : A Ottabiano l’undicesima prova del campionato in scena domenica con Tony Cairoli Il FIM Motocross World Championship MXGP torna in Italia: l’undicesima tappa del campionato andrà infatti in scena domenica 17 sul circuito di Ottobiano, teatro del “Fiat Professional MXGP of Lombardia”. La partnership tra Fiat Professional e FIM Motocross World Championship MXGP, giunta al terzo anno consecutivo, si fonda sulla condivisione ...

LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli prova il tutto per tutto con Herlings : Sarà un Gran Premio di Francia della MXGP quanto mai importante quello che si correrà oggi sul circuito di Saint Jean d’Angely dato che potrebbe mettere una parole pesante sul prosieguo del campionato 2018. Il dominatore della stagione, l’olandese Jeffre Herlings ha già un margine di 54 punti nei confronti del nostro Tony Cairoli e nelle due manche odierne proverà ad allungare ulteriormente questo gap per mettere in discesa, già a ...

Un video dietro le quinte di MXGP PRO con Toni Cairoli - Tim Gajser e Gautier Paulin : È appena stato pubblicato un dietro le quinte esclusivo del team di sviluppo di MXGP PRO con Tony Cairoli, Tim Gajser e Gautier Paulin in visita agli studi di Milestone. Un'occasione per scoprire come diventare un atleta MXGP professionista e tutti i trucchi del mestiere direttamente dai piloti.MXGP PRO non viene definito da Milestone come un capitolo completamente nuovo ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più ...

MXGP PRO - prova : Cosa si nasconde dietro quella denominazione Pro misteriosamente apparsa nel titolo del videogioco ufficiale del mondiale di Motocross? Tante, tantissime novità. Ebbene sì, perché Antonio Cairoli e Tim Gajser in persona hanno avuto una serie di colloqui con Milestone, mettendo a disposizione la loro esperienza e testando il titolo più e più volte, al continuo inseguimento del massimo risultato. Fin dai primi istanti trascorsi a sgommare sugli ...

Alla scoperta del Compound di MXGP PRO in un nuovo video : Milestone è fiera di annunciare il ritorno di Compound, una delle caratteristiche di MXGP più amate dai fan, progettata come un'area di allenamento ancora più ampia, in cui i giocatori possono migliorare ulteriormente le loro capacità di guida, partecipare a sessioni di allenamento adrenaliniche e partecipare a elettrizzanti gare su diversi percorsi con condizioni meteorologiche variabili. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale dedicato a ...

Motocross - GP Germania MXGP 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e gli orari di domenica 20 maggio : domenica 20 maggio si correrà il GP di Germania 2018, tappa valida per il Mondiale Motocross MXGP. Riflettori puntati sul tracciato di Teutschenthal dove Antonio Cairoli è chiamato a un pronto riscatto: deve assolutamente tornare alla vittoria se vuole provare a contrastare l’indemoniato Jeffrey Herlings, ormai staccato di 29 punti in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica sta soffrendo la freschezza del pilota belga, ormai ...

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli per provare ad arginare Herlings. Serve la reazione del campione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: Serve un’impresa del campione del Mondo ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : La diretta sarà in streaming su Eurosport Player , mentre sul satellite, Eurosport trasmetterà gara-1 , MX2 compresa, in diretta, mentre gara-2 sarà proposta in leggera differita , anche quella di ...