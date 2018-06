Beautiful Creatures La Sedicesima Luna film stasera in tv 28 giugno | trama | curiosità

Ascolti tv ieri - Il capitano Maria vs Beautiful Creatures | Auditel 14 maggio 2018 : Cosa dicono i dati degli Ascolti tv di ieri , 14 maggio 2018 ? Chi ha vinto, nella guerra dell’ Auditel , fra Il capitano Maria , fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Taken 3 su Canale 5? Siamo giunti a metà maggio e i dati stanno già registrando un significativo calo. Con l’arrivo delle belle giornate, infatti, i telespettatori preferiscono uscire all’aria aperta più che rimanere chiusi in casa sul divano a guardare la ...

Beautiful Creatures La Sedicesima Luna - film stasera in tv 14 maggio : trama - curiosità - streaming : Beautiful Creatures La Sedicesima Luna è il film stasera in tv lunedì 14 maggio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Richard LaGravenese ha come protagonisti Emmy Rossum, Thomas Mann, Alice Englert, Emma Thompson e Alden Ehrenreich. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Beautiful Creatures La Sedicesima Luna, film ...