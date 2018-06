Accordo Mediapro-Telefonica sui diritti tv di Champions ed Europa League

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi Accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Accordo Mediapro-Google per trasmettere il campionato brasiliano su YouTube : Aspettando la risoluzione della querelle con Sky in Italia, Mediapro ha chiuso un Accordo di partnership con Google per il campionato brasiliano.