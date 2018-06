Pallavolo | Andrea Truocchio convocato in Nazionale U20

sportfair

CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #volleytransfers - Andrea Cesarini dal tricolore a Portomaggiore -

(Di martedì 26 giugno 2018), pallavolista del Modena Volley, è statoper il ritiro dellaItalia Under 20 Altra bella soddisfazione per il settore giovanile di Modena Volley, il centraleè stato infattidal tecnico Monica Cresta per un collegiale di preparazione agli europei di categoria in programma in Olanda e Belgio dal 14 al 22 luglio. LaUnder 20 Maschile resterà in ritiro a Montesilvano (PE) fino a sabato 7 luglio. Questa la lista degli atleti convocati: Leonardo Mosca, Fabrizio Giovanni Gironi, Giovanni Maria Gargiulo, Alessandro Acquarone, Marcorocco Panciocco, Filippo Federici, Diego Cantagalli, Motzo Matheus, Lorenzo Sperotto, Francesco Recine, Lorenzo Cortesia, Nicola Zonta, Francesco D’Amico,, Kristian Gamba, Davide Gardini, Daniele Lavia. Ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Tarragona la ...